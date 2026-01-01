Ise majutatud retseptihaldur koos söögikordade planeerimise, ostunimekirjade ja kokaraamatute korraldamisega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Tandoor Recipes
Tandoor Recipes on funktsioonirikas avatud lähtekoodiga retseptihaldusplatvorm sinu kokkamiselu korraldamiseks. Impordi retsepte mis tahes veebisaidilt, planeeri iganädalasi toidukordi, loo ostunimekirju ja jaga kokaraamatuid perega – kõike seda puhtast veebiliidesest, mis on ligipääsetav igast seadmest. Isemajutuskommuuni loodud, annab see sinu retseptikogu sinu kontrolli alla ilma reklaamide, tellimuste või andmete kogumiseta.
Tandoori isemajutamine oma VPS-is hoiab kõik sinu retseptid, toiduplaanid ja ostunimekirjad privaatsena ja ligipääsetavana kõikjalt. See juurutus sisaldab PostgreSQL-i usaldusväärseks andmesalvestuseks ja Traefiku HTTPS-i integratsiooni. Esimene registreeruv kasutaja saab administraatoriks — keela avalik registreerimine pärast oma konto loomist.
Tandoor Recipes peamised omadused
Retsepti import
Impordi retsepte mis tahes veebisaidilt koos koostisosade, juhiste ja toitumisalase teabe automaatse analüüsiga.
Toidu planeerimine
Planeeri nädalaks toidukordi lohistatava kalendriga ja loo automaatselt ostunimekirju planeeritud retseptidest.
Ostunimekirjad
Loo ja jaga ostunimekirju, mis ühendavad koostisosi mitme retsepti vahel automaatse koguste liitmisega.
Kokaraamatu korraldus
Korralda retseptid kokaraamatutesse, sildista märksõnadega ja otsi koheselt kogu oma kollektsioonist.
Mitmekasutaja jagamine
Jaga retseptiruume pereliikmetega, igaühel oma toiduplaanid ja ostunimekirjad.
Toitumisjälgimine
Jälgi kaloreid ja makrotoitaineid retsepti kohta, kasutades toitumisalaseid andmeid imporditud retseptidest või käsitsi sisestamise teel.
Miks kasutada Tandoor Recipes Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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