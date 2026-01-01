Tandoor Recipes on funktsioonirikas avatud lähtekoodiga retseptihaldusplatvorm sinu kokkamiselu korraldamiseks. Impordi retsepte mis tahes veebisaidilt, planeeri iganädalasi toidukordi, loo ostunimekirju ja jaga kokaraamatuid perega – kõike seda puhtast veebiliidesest, mis on ligipääsetav igast seadmest. Isemajutuskommuuni loodud, annab see sinu retseptikogu sinu kontrolli alla ilma reklaamide, tellimuste või andmete kogumiseta.

Tandoori isemajutamine oma VPS-is hoiab kõik sinu retseptid, toiduplaanid ja ostunimekirjad privaatsena ja ligipääsetavana kõikjalt. See juurutus sisaldab PostgreSQL-i usaldusväärseks andmesalvestuseks ja Traefiku HTTPS-i integratsiooni. Esimene registreeruv kasutaja saab administraatoriks — keela avalik registreerimine pärast oma konto loomist.