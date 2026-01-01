Juurutage Unleash ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga funktsioonilippude haldusplatvorm turvalisteks, järkjärgulisteks funktsioonide juurutamisteks mis tahes tehnoloogiakomplektis.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Unleash
Unleash on ettevõtte tasemel avatud lähtekoodiga funktsioonide haldamise platvorm, mida usaldavad meeskonnad enam kui 1 000 organisatsioonis. See lahutab koodi juurutamise funktsioonide aktiveerimisest — vii tootmisse igal ajal ja luba funktsioone valikuliselt konkreetsetele kasutajatele, protsentuaalsete väljalasete või keskkondade jaoks veebipõhise juhtpaneeli kaudu, ilma uuesti juurutamata.
Unleashi ise majutamine hoiab kogu lipu konfiguratsiooni ja kasutaja sihtimise andmed sinu enda infrastruktuuris. 15+ ametliku SDK-ga, mis katavad iga suurema keele ja raamistiku, saab sinu kogu inseneriorganisatsioon funktsioonilipud kasutusele võtta ühtse töövooga — alates A/B testimisest ja kanariväljalasetest kuni hädaabiväljalülititeni.
Unleash peamised omadused
Järkjärgulised juurutamised
Ava funktsioonid konfigureeritavale protsendile kasutajatest ja laienda katvust järkjärgult, avastades probleeme enne, kui need kõiki mõjutavad.
15+ ametlikku SDK-d
Natiivsed SDK-d Node.js-i, Java, Pythoni, Go, .NET-i, Ruby, iOS-i, Androidi ja muude jaoks hoiavad lipu hindamise kiire ja lokaalsena.
Keskkonna sihtimine
Säilita sõltumatud lipu olekud keskkonniti — arendus, testimine, tootmine — ühest juhtpaneelist, konfiguratsiooni dubleerimata.
Aktiveerimisstrateegiad
Sihi kasutajatunnuse, IP-vahemiku, hostinime või kohandatud kontekstiväljade järgi, et täpselt kontrollida, kes millist funktsiooni näeb.
Täielik auditilogi
Iga lipu muudatus salvestatakse koos autori ja ajatempliga, andes sulle täieliku ajaloo silumiseks ja vastavuse tagamiseks.
Miks kasutada Unleash Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.