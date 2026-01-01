Unleash on ettevõtte tasemel avatud lähtekoodiga funktsioonide haldamise platvorm, mida usaldavad meeskonnad enam kui 1 000 organisatsioonis. See lahutab koodi juurutamise funktsioonide aktiveerimisest — vii tootmisse igal ajal ja luba funktsioone valikuliselt konkreetsetele kasutajatele, protsentuaalsete väljalasete või keskkondade jaoks veebipõhise juhtpaneeli kaudu, ilma uuesti juurutamata.

Unleashi ise majutamine hoiab kogu lipu konfiguratsiooni ja kasutaja sihtimise andmed sinu enda infrastruktuuris. 15+ ametliku SDK-ga, mis katavad iga suurema keele ja raamistiku, saab sinu kogu inseneriorganisatsioon funktsioonilipud kasutusele võtta ühtse töövooga — alates A/B testimisest ja kanariväljalasetest kuni hädaabiväljalülititeni.