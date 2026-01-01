Calibre-Web pakub puhast, brauseripõhist liidest Calibre andmebaasi salvestatud e-raamatute haldamiseks ja lugemiseks. See toetab EPUB, PDF, MOBI, AZW3 ja koomiksiformaate, sisaldab sisseehitatud e-raamatute lugejat kohandatavate teemadega ning võimaldab mitmel kasutajal pidada eraldi lugemisnimekirju ja jälgida lugemise edenemist — seda kõike ilma töölauarakendust Calibre vajamata.

Calibre-Webi ise majutamine oma VPS-is annab sulle isikliku digitaalse raamatukogu, millele on ligipääs kõikjalt, ilma jälgimiseta, ilma DRM-piiranguteta ja täieliku kontrolliga oma lugemisandmete ja kogu üle.