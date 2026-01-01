Juuruta Calibre-Web ühe klõpsuga paigaldus.
Moodne veebiliides sinu Calibre e-raamatukogu jaoks, ligipääsetav igast seadmest brauseriga.
Valige VPS-pakett Calibre-Web jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Calibre-Web
Calibre-Web pakub puhast, brauseripõhist liidest Calibre andmebaasi salvestatud e-raamatute haldamiseks ja lugemiseks. See toetab EPUB, PDF, MOBI, AZW3 ja koomiksiformaate, sisaldab sisseehitatud e-raamatute lugejat kohandatavate teemadega ning võimaldab mitmel kasutajal pidada eraldi lugemisnimekirju ja jälgida lugemise edenemist — seda kõike ilma töölauarakendust Calibre vajamata.
Calibre-Webi ise majutamine oma VPS-is annab sulle isikliku digitaalse raamatukogu, millele on ligipääs kõikjalt, ilma jälgimiseta, ilma DRM-piiranguteta ja täieliku kontrolliga oma lugemisandmete ja kogu üle.
Calibre-Web peamised omadused
Sisseehitatud e-raamatulugeja
Loe EPUB-i ja muid vorminguid otse brauseris reguleeritavate fontide, teemade ja lugemise edenemise jälgimisega.
Mitmekasutaja tugi
Iga kasutaja saab individuaalsed lugemisloendid, edenemise ja eelistused, ilma ühte kontot või kogumi vaadet jagamata.
Mitme vormingu tugi
Toetab EPUB, PDF, MOBI, AZW3, CBR ja CBZ formaate, nii et kogu sinu raamatukogu — raamatud, koomiksid ja ajakirjad — asub ühes kohas.
Saada seadmesse
Saada raamatud otse e-posti teel Kindle'isse või teistesse e-lugeritesse, nii et sinu eelistatud seadmel on alati sisu, mida soovid, ilma käsitsi edastamiseta.
Metaandmete haldamine
Muuda raamatu üksikasju, kaasi, silte ja sarja teavet, et hoida kasvavat raamatukogu hästi organiseeritud ja otsitavana.
Miks kasutada Calibre-Web Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.