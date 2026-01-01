Jenkins on maailma juhtiv avatud lähtekoodiga automatiseerimisserver, mida usaldavad miljonid arendusmeeskonnad pideva integreerimise ja pideva tarnimise torujuhtmete käitamiseks. Enam kui 1800 pistikprogrammiga integreerub Jenkins praktiliselt iga kaasaegse tarkvaraarenduse tööriistaga — alates Gitist ja GitHubist kuni Dockerini, Kuberneteseni, AWS-ini ja kaugemalegi.

Jenkinsi ise majutamine oma VPS-is annab sulle pühendatud ehitusressursid ilma minutipõhise hinnastamiseta, ilma täitmisaja piiranguteta ja täieliku kontrolli oma ehituskeskkonna üle. Installige mis tahes SDK, kompilaator või sõltuvus, mida teie projektid vajavad, platvormipiiranguteta.