Juuruta Jenkins ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga automatiseerimisserver CI/CD torujuhtmete loomiseks 1 800+ pistikprogrammi integratsiooniga.
Valige VPS-pakett Jenkins jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Jenkins
Jenkins on maailma juhtiv avatud lähtekoodiga automatiseerimisserver, mida usaldavad miljonid arendusmeeskonnad pideva integreerimise ja pideva tarnimise torujuhtmete käitamiseks. Enam kui 1800 pistikprogrammiga integreerub Jenkins praktiliselt iga kaasaegse tarkvaraarenduse tööriistaga — alates Gitist ja GitHubist kuni Dockerini, Kuberneteseni, AWS-ini ja kaugemalegi.
Jenkinsi ise majutamine oma VPS-is annab sulle pühendatud ehitusressursid ilma minutipõhise hinnastamiseta, ilma täitmisaja piiranguteta ja täieliku kontrolli oma ehituskeskkonna üle. Installige mis tahes SDK, kompilaator või sõltuvus, mida teie projektid vajavad, platvormipiiranguteta.
Jenkins peamised omadused
Torujuhe koodina
Määratle CI/CD töövoogusid versioonihalduses Jenkinsfile'is, muutes oma automatiseerimise reprodutseeritavaks ja ülevaadatavaks koos oma rakenduse koodiga.
1 800+ pistikprogrammi
Integreeri Jenkins GitHubiga, GitLabiga, Dockeriga, Kubernetesega, AWS-iga, Slackiga ja praktiliselt iga tööriistaga, millest sinu arendustöövoog sõltub.
Hajutatud järgud
Jaota ehitused mitme agendi vahel paralleelseks täitmiseks, vähendades oluliselt tagasiside aega suurte testikomplektide puhul.
Rollipõhine juurdepääsukontroll
Halda meeskonna juurdepääsu detailsete õigustega, toetades LDAP-i, Active Directoryt, OAuth-i ja SAML-i autentimispakkujaid.
Planeeritud ja käivitatud järgud
Käivita järgud cron-ajakavade, Giti veebihaakide, eelnevate tööde lõpetamisel või käsitsi kinnitamise väravate kaudu, et sobituda mis tahes väljalaskevoo(ga).
Miks kasutada Jenkins Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.