Paigalda Tianji ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga kõik-ühes ülevaatekeskus, mis ühendab veebianalüütika, käideldavuse jälgimise ja serveri oleku jälgimise ühel juhtpaneelil.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Tianji
Tianji on avatud lähtekoodiga kõik-ühes ülevaatekeskus, mis koondab ühte liidesesse veebisaidi analüüsi, tööaja jälgimise ja serveri oleku jälgimise. Selle asemel, et hallata iga mure jaoks eraldi tööriistu, võimaldab Tianji sul jälgida külastajate mõõdikuid, kontrollida, kas sinu teenused on kättesaadavad, ja raporteerida sinu serverite seisundit — seda kõike ühest juhtpaneelist ühtse teavitussüsteemiga.
Nii meeskondadele kui ka üksikettevõtjatele loodud, toetab Tianji mitme kasutaja juurdepääsu rollipõhiste õigustega ja piirab vaikimisi uusi registreerimisi, nii et liituda saavad ainult kutsutud kasutajad. Integreeritud OpenAPI pakub programmeeritavat juurdepääsu kõikidele andmetele. Isemajutus hoiab sinu analüüsi- ja jälgimisandmed sinu enda infrastruktuuris, eemal kolmandate osapoolte platvormidest.
Tianji peamised omadused
Veebianalüütika
Jälgi lehevaatamisi, unikaalseid külastajaid, viiteallikaid ja UTM-parameetreid, ilma Google Analyticsile tuginemata või andmeid kolmandatele osapooltele saatmata.
Käideldavuse jälgimine
Kontrolli pidevalt, kas sinu veebilehed ja API-d on kättesaadavad, ning saa koheselt teavitust, kui teenus lakkab töötamast.
Serveri oleku jälgimine
Paigalda kergekaaluline Tianji reporter mis tahes serverisse, et voogesitada CPU, mälu, ketta ja võrgu mõõdikud tagasi oma juhtpaneelile.
Nutikad teavitused
Suuna seisakute ja serveriprobleemide hoiatused Telegrami, Slacki, e-posti, veebihaakide ja muudesse kanalitesse ühest konfiguratsioonist.
OpenAPI ligipääs
Täielikult dokumenteeritud REST API võimaldab sul programmiliselt päringuid teha analüütika- ja monitooringuandmetele kohandatud juhtpaneelide või integratsioonide jaoks.
Miks kasutada Tianji Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.