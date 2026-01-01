Tianji on avatud lähtekoodiga kõik-ühes ülevaatekeskus, mis koondab ühte liidesesse veebisaidi analüüsi, tööaja jälgimise ja serveri oleku jälgimise. Selle asemel, et hallata iga mure jaoks eraldi tööriistu, võimaldab Tianji sul jälgida külastajate mõõdikuid, kontrollida, kas sinu teenused on kättesaadavad, ja raporteerida sinu serverite seisundit — seda kõike ühest juhtpaneelist ühtse teavitussüsteemiga.

Nii meeskondadele kui ka üksikettevõtjatele loodud, toetab Tianji mitme kasutaja juurdepääsu rollipõhiste õigustega ja piirab vaikimisi uusi registreerimisi, nii et liituda saavad ainult kutsutud kasutajad. Integreeritud OpenAPI pakub programmeeritavat juurdepääsu kõikidele andmetele. Isemajutus hoiab sinu analüüsi- ja jälgimisandmed sinu enda infrastruktuuris, eemal kolmandate osapoolte platvormidest.