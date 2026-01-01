Juurutage Weblate ühe klõpsuga.
Veebipõhine tõlkehaldusplatvorm tiheda versioonihalduse integratsiooniga sujuvaks lokaliseerimise töövoogudeks.
Valige VPS-pakett Weblate jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Weblate
Weblate on võimas avatud lähtekoodiga tõlkehaldusplatvorm, mis integreerub otse Git'i, GitHub'i, GitLab'i ja Bitbucket'iga, et hoida tõlkeid sinu koodibaasiga sünkroonis. Tõlkijad töötavad intuitiivse veebiliidese kaudu, samal ajal kui muudatused salvestatakse automaatselt sinu repositooriumidesse, kõrvaldades käsitsi failivahetuse ja ühendamiskonfliktid.
Toetades üle 50 failivormingu, sisseehitatud tõlkemälu, masintõlke soovitusi ja kvaliteedikontrolle, lihtsustab Weblate lokaliseerimisprotsessi igat sammu. Isemajutus sinu enda VPS-is eemaldab kasutajapõhised hinnapiirangud ja hoiab patenteeritud lähtetekstid konfidentsiaalsena.
Weblate peamised omadused
Versioonihalduse integratsioon
Sünkrooni tõlked automaatselt Giti, GitHubi, GitLabi ja Bitbucketi hoidlatega ilma käsitsi failivahetuseta.
50+ failivormingut
Toetab PO, XLIFF, JSON, Androidi ressursse, iOS-i stringe, Java omadusi ja kümneid teisi tõlkeformaate.
Tõlkemälu
Kasuta varem tõlgitud stringe projektide vahel, et säilitada järjepidevus ja kiirendada lokaliseerimistööd.
Masintõlge
Saa automaatseid tõlkesoovitusi DeepL-ist, Google Translate'ist ja LibreTranslate'ist töövoogude kiirendamiseks.
Kvaliteedikontrollid
Tuvasta kohatäitevead, vormindusprobleemid ja ebakõlad automaatselt enne, kui tõlked jõuavad tootmisse.
Vaata töövoogud üle
Seadista kinnitusprotsessid rollipõhiste õigustega, et tagada tõlkekvaliteet oma meeskonnas.
Miks kasutada Weblate Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.