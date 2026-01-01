Juuruta Wanderer ühe klõpsuga paigaldus.
Ise majutatav radade andmebaas ja GPX radade haldur matkajatele, jalgratturitele ja õues seiklejatele.
Valige VPS-pakett Wanderer jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Wanderer
Wanderer on isemajutatud radade andmebaas ja välitegevuste jälgija matkajatele, jalgratturitele, ronijatele ja kõigile, kes avastavad jalgsi või rattaga. Laadi üles GPX-rajad, logi tippe ja teekonnapunkte, sirvi kõrgusprofiile ja vaata kõiki oma radu interaktiivsel kaardil — oma serveris, ilma tellimuse või andmete jagamiseta kolmandate osapooltega.
Radade privaatne salvestamine VPS-is tähendab, et sinu marsruudid, asukohad ja tegevuste ajalugu jäävad sinu kontrolli alla. Wanderer integreerub OpenStreetMap teenustega geokodeerimiseks ja marsruutimiseks ning selle mitme kasutaja tugi teeb sellest praktilise jagatud logiraamatu rajklubidele, matkagruppidele või peredele, kes avastavad koos loodust.
Wanderer peamised omadused
GPX raja haldus
Laadi üles ja korrasta GPX-faile mis tahes GPS-seadmest või rakendusest, et luua isiklik teekide ja salvestatud tegevuste kogu.
Interaktiivsed rajakaardid
Sirvi kõiki oma radu interaktiivsel OpenStreetMap-põhisel kaardil koos filtritega distantsi, kõrguse ja tegevuse tüübi järgi.
Kõrgusprofiilid
Vaata üksikasjalikke kõrguse graafikuid iga raja kohta, et mõista tõusu, langust ja maastiku raskust enne välja minemist.
Tippude ja teekonnapunktide logid
Jäädvusta marsruutidele tipud, matkarajad ja huvipunktid, et luua otsitav isiklik välitegevuste logiraamat.
Mitmekasutaja rajajagamine
Jaga rajakogusid pereliikmete või klubiliikmetega, et kogu grupp saaks ligi ja panustada ühisesse kogusse.
Miks kasutada Wanderer Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.