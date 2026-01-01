Wanderer on isemajutatud radade andmebaas ja välitegevuste jälgija matkajatele, jalgratturitele, ronijatele ja kõigile, kes avastavad jalgsi või rattaga. Laadi üles GPX-rajad, logi tippe ja teekonnapunkte, sirvi kõrgusprofiile ja vaata kõiki oma radu interaktiivsel kaardil — oma serveris, ilma tellimuse või andmete jagamiseta kolmandate osapooltega.

Radade privaatne salvestamine VPS-is tähendab, et sinu marsruudid, asukohad ja tegevuste ajalugu jäävad sinu kontrolli alla. Wanderer integreerub OpenStreetMap teenustega geokodeerimiseks ja marsruutimiseks ning selle mitme kasutaja tugi teeb sellest praktilise jagatud logiraamatu rajklubidele, matkagruppidele või peredele, kes avastavad koos loodust.