Paigalda Ghost ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga avaldamisplatvorm professionaalsetele blogijatele, uudiskirjadele ja tasulistele liikmesustele.
Valige VPS-pakett Ghost jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Ghost
Ghost on täielikult avatud lähtekoodiga headless CMS, mis on loodud professionaalsete kirjastajate vajaduste ümber. Erinevalt üldotstarbelistest sisuhaldussüsteemidest on iga funktsioon — alates redaktorist kuni natiivsete e-posti uudiskirjade ja liikmehaldusega — loodud spetsiaalselt kirjanikele ja veebiloojatele.
Ghosti ise majutamine oma VPS-is tähendab, et sa omad oma tellijate nimekirja, kontrollid oma sisu ja väldid liikmepõhiseid tasusid ning platvormi lukustust. Kaasasoleva MySQL andmebaasiga püsivad sinu postitused, liikmed ja seaded usaldusväärselt, ilma ühegi kolmanda osapoole teenusest sõltumata.
Ghost peamised omadused
Sisseehitatud liikmelisused
Loo tasuta või tasulisi liikmelisuse tasemeid koos natiivse Stripe'i integratsiooniga — pistikprogramme ega lisateenuseid pole vaja.
Kohalikud uudiskirjad
Saada e-posti uudiskirju otse tellijatele Ghosti seest, ühendamata eraldi e-posti platvormi.
Moodne redaktor
Plokipõhine redaktor rikkaliku meedia manuste, galeriide ja koodi süstimisega, mis on mõeldud pika sisu avaldamiseks.
Peata CMS API
Sisu- ja administraatori API-d võimaldavad sul sisu edastada mis tahes esiosa raamistikku, hoides samal ajal Ghosti taustaprogrammina.
SEO ja ajastamine
Sisseehitatud SEO optimeerimine, automaatsed saidikaardid ja sisu ajastamine hoiavad teie väljaande toimivana ja organiseerituna.
Miks kasutada Ghost Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.