Ghost on täielikult avatud lähtekoodiga headless CMS, mis on loodud professionaalsete kirjastajate vajaduste ümber. Erinevalt üldotstarbelistest sisuhaldussüsteemidest on iga funktsioon — alates redaktorist kuni natiivsete e-posti uudiskirjade ja liikmehaldusega — loodud spetsiaalselt kirjanikele ja veebiloojatele.

Ghosti ise majutamine oma VPS-is tähendab, et sa omad oma tellijate nimekirja, kontrollid oma sisu ja väldid liikmepõhiseid tasusid ning platvormi lukustust. Kaasasoleva MySQL andmebaasiga püsivad sinu postitused, liikmed ja seaded usaldusväärselt, ilma ühegi kolmanda osapoole teenusest sõltumata.