Paigalda CitrineOS ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga OCPP 2.0.1 laadimisjaama haldussüsteem elektriautode võrguoperaatoritele.
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Millega saab ehitada CitrineOS
CitrineOS on LF Energy avatud lähtekoodiga laadimisjaamade haldussüsteem (CSMS), mis on ehitatud OCPP 2.0.1 protokolli ümber ja toetab tagasiühilduvalt OCPP 1.6. Server suunab EV laadijatelt tulevaid WebSocketi sõnumeid, salvestab tehingud ja konfiguratsiooni PostgreSQL-i koos PostGIS-iga ning pakub REST- ja GraphQL-API-sid Hasura kihi kaudu operaatorite integratsioonide jaoks.
CitrineOS-i ise majutamine oma VPS-is hoiab jaama telemeetria, juhtide autoriseerimised ja tehingute ajaloo teie enda kontrolli all, mitte tarnija pilveteenuses. Hasura GraphQL-i konsool võimaldab teil laadimisjaama andmeid otse brauseris päringuid teha ja hallata, samal ajal kui OCPP WebSocketi pordid jäävad laadijate ühendamiseks avatuks.
CitrineOS peamised omadused
OCPP 2.0.1 natiivne
Rakendab uusimat Open Charge Point protokolli sertifitseeritud tuumaga ja täiustatud turvaprofiilidega, lisaks tagasiühilduvusega OCPP 1.6 jaamadega.
GraphQL-i andmekonsool
Hasura genereerib automaatselt tüübitud GraphQL API ja konsooli CitrineOS-i skeemi põhjal, võimaldades reaalajas päringuid sessioonide, mõõteväärtuste ja jaama oleku kohta.
Modulaarne sõnumiruuter
Dekoraatoripõhine moodulisüsteem suunab OCPP sõnumeid läbi RabbitMQ, nii et autoriseerimise, tehingute ja aruandluse moodulid skaleeruvad iseseisvalt WebSocketi kihist.
GraphQL andmetele juurdepääs
Hasura genereerib automaatselt tüübitud GraphQL API CitrineOS PostgreSQL skeemi põhjal, pakkudes reaalajas tellimusi sessioonidele, mõõteväärtustele ja jaama olekule.
S3-ühilduv salvestusruum
Sisseehitatud MinIO eksemplar salvestab püsivara kujutised, jaama logid ja sertifikaadikomplektid standardse S3 API kaudu, olles valmis hiljem AWS S3 või GCS-i vastu vahetamiseks.
Miks kasutada CitrineOS Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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