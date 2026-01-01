CitrineOS on LF Energy avatud lähtekoodiga laadimisjaamade haldussüsteem (CSMS), mis on ehitatud OCPP 2.0.1 protokolli ümber ja toetab tagasiühilduvalt OCPP 1.6. Server suunab EV laadijatelt tulevaid WebSocketi sõnumeid, salvestab tehingud ja konfiguratsiooni PostgreSQL-i koos PostGIS-iga ning pakub REST- ja GraphQL-API-sid Hasura kihi kaudu operaatorite integratsioonide jaoks.

CitrineOS-i ise majutamine oma VPS-is hoiab jaama telemeetria, juhtide autoriseerimised ja tehingute ajaloo teie enda kontrolli all, mitte tarnija pilveteenuses. Hasura GraphQL-i konsool võimaldab teil laadimisjaama andmeid otse brauseris päringuid teha ja hallata, samal ajal kui OCPP WebSocketi pordid jäävad laadijate ühendamiseks avatuks.