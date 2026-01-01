Juuruta Databasus ühe klõpsuga paigaldus.
Ise majutatud andmebaasi varundushaldur PostgreSQLi, MySQLi ja MongoDB varunduste automatiseerimiseks ja jälgimiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Databasus
Databasus on isemajutatav andmebaasi varunduse haldustööriist, mis tsentraliseerib PostgreSQL-i, MySQL-i ja MongoDB automatiseeritud varundused ühe veebiliidese alla. See haldab kogu varunduse elutsüklit — ajastamist, täitmist, tihendamist, säilitusperioodi haldamist ja seisundi jälgimist — ilma et oleks vaja eraldi skripte iga andmebaasi tüübi jaoks.
Databasuse isemajutamine oma VPS-is salvestab varukoopiad otse teie enda infrastruktuuri, välistades gigabaidipõhised pilvemälu tasud ja hoides tundlikud andmed teie kontrolli all. Veebipaneel pakub selget ülevaadet varunduse edukuse määrast, salvestusruumi kasutusest ja tööde ajaloost, samas kui spetsiaalsed VPS-i ressursid tagavad, et varundustööd toimivad tootmisandmebaasi jõudlust mõjutamata.
Databasus peamised omadused
Mitme andmebaasi tugi
Varundab PostgreSQL-i, MySQL-i ja MongoDB-d ühtsest liidesest, asendades vajaduse hallata eraldi varundusskripte iga andmebaasimootori kohta.
Automatiseeritud planeerimine
Seadista varundamise intervallid ja säilituspoliitikad nii, et igapäevased, iganädalased ja igakuised varukoopiad vahetuvad automaatselt ilma käsitsi sekkumiseta.
Veebipõhine armatuurlaud
Jälgi varunduse seisundit, salvestusruumi kasutust ja tööde ajalugu tsentraliseeritud liidesest koos hoiatustega tähelepanu vajavate rikete kohta.
Varunduse kontroll
Teostab terviklikkuse kontrollid pärast iga varundust, et kinnitada varunduse kehtivust ja kasutatavust enne, kui see arvestatakse teie säilituspoliitika hulka.
Ajapunkti taaste
Taasta andmebaasid kindlasse varukoopia hetktõmmisesse, võimaldades avariitaastet ja tootmisandmete ohutut testimist lavastuskeskkondades.
Miks kasutada Databasus Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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