Databasus on isemajutatav andmebaasi varunduse haldustööriist, mis tsentraliseerib PostgreSQL-i, MySQL-i ja MongoDB automatiseeritud varundused ühe veebiliidese alla. See haldab kogu varunduse elutsüklit — ajastamist, täitmist, tihendamist, säilitusperioodi haldamist ja seisundi jälgimist — ilma et oleks vaja eraldi skripte iga andmebaasi tüübi jaoks.

Databasuse isemajutamine oma VPS-is salvestab varukoopiad otse teie enda infrastruktuuri, välistades gigabaidipõhised pilvemälu tasud ja hoides tundlikud andmed teie kontrolli all. Veebipaneel pakub selget ülevaadet varunduse edukuse määrast, salvestusruumi kasutusest ja tööde ajaloost, samas kui spetsiaalsed VPS-i ressursid tagavad, et varundustööd toimivad tootmisandmebaasi jõudlust mõjutamata.