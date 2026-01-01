TensorZero on avatud lähtekoodiga LLMOps platvorm, mis ühendab suure jõudlusega Rusti lüüsi sisseehitatud jälgitavuse, hindamiste ja optimeerimisvoogudega. Erinevalt mitme tööriista komplektidest, mis ühendavad kokku puhverserveri, jälgija ja peenhäälestuse torujuhtme, käsitleb TensorZero iga järeldust, tagasisidesignaali ja optimeerimiskäivitust ühe tagasisideahela osana — muutes tootmisliikluse andmestikuks, mis parandab sinu viipasid, mudeleid ja marsruutimisotsuseid.

TensorZero iseseisev majutamine sinu enda VPS-is hoiab viipasid, jälgi ja tagasisideandmeid sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma kõnepõhise lisatasu või märgi kvootideta jälgitavuse osas. Kaasasolev ClickHouse'i andmebaas skaleerub miljonite järeldusteni, samas kui lüüs puhverdab OpenAI, Anthropicu, Google'i, AWS Bedrocki ja kümneid teisi pakkujaid ühe OpenAI-ühilduva API taga.