Juuruta TensorZero ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga LLMOps-i lüüs, mis ühendab järeldamise, jälgitavuse, hindamised ja optimeerimise ühtsel Rusti-põhisel platvormil.
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Millega saab ehitada TensorZero
TensorZero on avatud lähtekoodiga LLMOps platvorm, mis ühendab suure jõudlusega Rusti lüüsi sisseehitatud jälgitavuse, hindamiste ja optimeerimisvoogudega. Erinevalt mitme tööriista komplektidest, mis ühendavad kokku puhverserveri, jälgija ja peenhäälestuse torujuhtme, käsitleb TensorZero iga järeldust, tagasisidesignaali ja optimeerimiskäivitust ühe tagasisideahela osana — muutes tootmisliikluse andmestikuks, mis parandab sinu viipasid, mudeleid ja marsruutimisotsuseid.
TensorZero iseseisev majutamine sinu enda VPS-is hoiab viipasid, jälgi ja tagasisideandmeid sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma kõnepõhise lisatasu või märgi kvootideta jälgitavuse osas. Kaasasolev ClickHouse'i andmebaas skaleerub miljonite järeldusteni, samas kui lüüs puhverdab OpenAI, Anthropicu, Google'i, AWS Bedrocki ja kümneid teisi pakkujaid ühe OpenAI-ühilduva API taga.
TensorZero peamised omadused
Ühtne LLM-värav
Puhverda OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM ja kümned teised pakkujad ühe OpenAI-ühilduva API kaudu, mis on kirjutatud suure jõudlusega Rustis.
Sisseehitatud jälgitavus
Iga järeldus salvestatakse automaatselt ClickHouse'i koos täielike sisendite, väljundite, latentsuse ja kuludega — eraldi jälgimisteenust pole vaja.
Tootmise tagasisideahel
Lisa kasutaja tagasiside, hinnangud ja mõõdikud igale järeldusele, et luua märgistatud andmestik, mis juhib viipade ja mudeli optimeerimist.
Automatiseeritud optimeerimine
Käivita sisseehitatud töövooge mudelite peenhäälestamiseks, suurematest destilleerimiseks ja viipade variantide võrdlemiseks otse oma tootmisliiklusest.
Struktureeritud järeldamine
Määratle skeemid, mallid ja variandid koodis, nii et viipade muudatused on versioonitud, tüübikindlad ja marsruuditavad ilma sinu rakendust uuesti juurutamata.
Avatud lähtekoodiga ise majutatud
Apache 2.0 litsentsiga ja töötab täielikult sinu enda infrastruktuuris — sinu viiped, jäljed ja tagasiside andmed ei lahku kunagi sinu VPS-ist.
Miks kasutada TensorZero Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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