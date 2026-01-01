Geneac on avatud lähtekoodiga Ruby on Railsi rakendus suguvõsauuringute jagamiseks veebis. See esitab inimesi, suhteid, fotosid ja märkmeid wiki-stiilis formaadis, mida külastajad saavad sirvida, samas kui administraatorid haldavad autentitud taustaprogrammist aluseks olevat sugupuud. Andmemudel on spetsiaalselt loodud genealoogia jaoks — üksikisikud, perekonnad, allikaviited, muudatuste ajalugu ja sildistamine on esmaklassilised kontseptsioonid, mitte tagantjärele kohandatud blogipostitused.

Geneaci ise majutamine hoiab aastakümnete pikkuse suguvõsauuringu, skaneeritud dokumendid ja privaatsed märkmed sinu enda serveris, kus juurdepääsu kontrollid täielikult sina. Rakendus kasutab SQLite'i ja kohalikku failisalvestust, nii et üks püsiv maht hõlmab kogu saidi ja seda saab varundada tavalise failikoopiana ilma andmebaasitööriistadeta.