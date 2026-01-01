Paigaldage Geneac ühe klõpsuga paigaldusena.
Ise majutatud genealoogia saidiehitaja oma sugupuu, uurimistöö ja fotode veebis avaldamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Geneac
Geneac on avatud lähtekoodiga Ruby on Railsi rakendus suguvõsauuringute jagamiseks veebis. See esitab inimesi, suhteid, fotosid ja märkmeid wiki-stiilis formaadis, mida külastajad saavad sirvida, samas kui administraatorid haldavad autentitud taustaprogrammist aluseks olevat sugupuud. Andmemudel on spetsiaalselt loodud genealoogia jaoks — üksikisikud, perekonnad, allikaviited, muudatuste ajalugu ja sildistamine on esmaklassilised kontseptsioonid, mitte tagantjärele kohandatud blogipostitused.
Geneaci ise majutamine hoiab aastakümnete pikkuse suguvõsauuringu, skaneeritud dokumendid ja privaatsed märkmed sinu enda serveris, kus juurdepääsu kontrollid täielikult sina. Rakendus kasutab SQLite'i ja kohalikku failisalvestust, nii et üks püsiv maht hõlmab kogu saidi ja seda saab varundada tavalise failikoopiana ilma andmebaasitööriistadeta.
Geneac peamised omadused
Inimesed ja suhted
Salvesta isikud sünni-, surma- ja elulooliste andmetega, seejärel seo nad vanema, abikaasa ja lapse suhete kaudu, et luua navigeeritav sugupuu.
Fotod ja dokumendid
Lisage skaneeritud fotod, sertifikaadid ja algdokumendid inimestele ja märkmetele Active Storage'i kaudu, kus pilditöötlust haldab libvips.
Uurimismärkmed
Jäädvusta eluloolisi jutustusi ja uurimistulemusi pikkade märkmetena, mida saab sildistada ja ristlinkida inimestega, keda need kirjeldavad.
Sildistamine ja otsing
Korralda sisu acts-as-taggable-on engine'iga, nii et perekonnanimesid, asukohti ja teemasid saab filtreerida inimeste, fotode ja märkmete vahel.
Autenditud administraator
Devise-põhine registreerimine, sisselogimine ja administraatori rolliõigused kaitsevad muutmist, samal ajal kui avaldatud sait jääb pereliikmetele avalikult sirvitavaks.
Taustatöötajad
Resque'i tööline, mida toetab Redis, käitab taustal pilditöötlust ja muid pikaajalisi töid, et veebiliides püsiks reageeriv.
Miks kasutada Geneac Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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