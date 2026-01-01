Paigaldage Kan ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga Kanban-tahvel ja projektijuhtimise tööriist, mis on ehitatud privaatsusele keskenduva Trello alternatiivina.
Valige VPS-pakett Kan jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Kan
Kan on ise majutatud, avatud lähtekoodiga Kanban-tahvel, mis on loodud meeskondadele, kes soovivad oma projektiandmete üle täielikku kontrolli. Ehitatud Next.js ja PostgreSQL-iga, pakub see Trello tuttavat kaardi- ja tahvlipõhist töövoogu ilma kasutajapõhise hinnastamise või andmete lukustamiseta. Tahvlid, kaardid, sildid ja meeskonna tööruumid on kõik kohe karbist välja võttes kaasas.
Kan'i majutamine oma VPS-is tähendab, et teie projektiandmed jäävad privaatseks ja infrastruktuurile, mida te kontrollite. E-posti/parooliga sisselogimise ja enam kui 20 OAuth pakkuja toega – sealhulgas Google, GitHub ja Microsoft – saab teie meeskond alustada koostööd ilma lisaseadistuseta.
Kan peamised omadused
Kanban-tahvlid
Korralda tööd tahvlitel ja kaartidel siltide, filtrite ja lohista ja paiguta abil mis tahes meeskonna töövoo jaoks.
Meeskonna tööruumid
Kutsu liikmeid jagatud tööruumidesse tahvli nähtavuse seadetega, et õiged inimesed näeksid õigeid projekte.
Trello import
Migreeri olemasolevad Trello tahvlid otse Kani, et säilitada projekti ajalugu ilma käsitsi uuesti sisestamata.
Paindlik autentimine
Logi sisse e-posti/parooliga või mõne 20+ OAuth teenusepakkuja kaudu, sealhulgas Google, GitHub ja Microsoft.
Tegevuse jälgimine
Kaardi tegevuslogid ja kommentaaride lõimed hoiavad täielikku ajalugu iga muudatuse ja arutelu kohta ühes kohas.
Miks kasutada Kan Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.