Kan on ise majutatud, avatud lähtekoodiga Kanban-tahvel, mis on loodud meeskondadele, kes soovivad oma projektiandmete üle täielikku kontrolli. Ehitatud Next.js ja PostgreSQL-iga, pakub see Trello tuttavat kaardi- ja tahvlipõhist töövoogu ilma kasutajapõhise hinnastamise või andmete lukustamiseta. Tahvlid, kaardid, sildid ja meeskonna tööruumid on kõik kohe karbist välja võttes kaasas.

Kan'i majutamine oma VPS-is tähendab, et teie projektiandmed jäävad privaatseks ja infrastruktuurile, mida te kontrollite. E-posti/parooliga sisselogimise ja enam kui 20 OAuth pakkuja toega – sealhulgas Google, GitHub ja Microsoft – saab teie meeskond alustada koostööd ilma lisaseadistuseta.