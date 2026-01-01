Juurutage Woodpecker CI ühe klõpsuga paigaldusega.
Kergekaaluline avatud lähtekoodiga CI/CD platvorm natiivse GitHubi integratsiooniga automatiseeritud testimiseks, ehitamiseks ja juurutamiseks.
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Millega saab ehitada Woodpecker CI
Woodpecker CI on kerge kogukonna haru Drone CI-st, mis pakub lihtsat pideva integratsiooni ja tarnimise platvormi. Töövoogud on määratletud lihtsate YAML-failidena sinu hoidlates ja Woodpecker käivitab need automaatselt push-, pull request- või tag-sündmuste korral GitHubi OAuth integratsiooni kaudu.
Woodpecker CI iseseisev majutamine VPS-il annab sulle täieliku kontrolli oma ehitusinfrastruktuuri üle ilma minutipõhise arvelduse või kasutajapiiranguteta. Märkus: enne juurutamist loo GitHubi OAuth rakendus, mille tagasihelistamise URL on määratud sinu Woodpeckeri eksemplari URL-iks, seejärel sisesta seadistamise käigus kliendi ID ja saladus (Secret).
Woodpecker CI peamised omadused
YAML torujuhtme definitsioonid
Määratle ehitamise, testimise ja juurutamise konveierid .woodpecker.yaml failidena, mis on salvestatud koos sinu rakenduse koodiga.
GitHub integratsioon
Käivita töövoogusid automaatselt push-, pull request- ja tag-sündmuste korral GitHub OAuth kaudu ilma täiendavate veebihaakideta.
Docker-omased ehitised
Iga torujuhtme samm käivitub Docker konteineris, pakkudes puhtaid, isoleeritud ja korratavaid ehituskeskkondi.
Paralleelsed sammud
Käivita sõltumatud torujuhtme sammud paralleelselt, et vähendada mitmekomponentsete projektide kogu ehitusaega.
Saladuste haldus
Salvesta API võtmed ja mandaadid krüpteeritud torujuhtme saladustena, mis on sammudele kättesaadavad, ilma neid YAML-failides avaldamata.
Miks kasutada Woodpecker CI Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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