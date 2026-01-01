Woodpecker CI on kerge kogukonna haru Drone CI-st, mis pakub lihtsat pideva integratsiooni ja tarnimise platvormi. Töövoogud on määratletud lihtsate YAML-failidena sinu hoidlates ja Woodpecker käivitab need automaatselt push-, pull request- või tag-sündmuste korral GitHubi OAuth integratsiooni kaudu.

Woodpecker CI iseseisev majutamine VPS-il annab sulle täieliku kontrolli oma ehitusinfrastruktuuri üle ilma minutipõhise arvelduse või kasutajapiiranguteta. Märkus: enne juurutamist loo GitHubi OAuth rakendus, mille tagasihelistamise URL on määratud sinu Woodpeckeri eksemplari URL-iks, seejärel sisesta seadistamise käigus kliendi ID ja saladus (Secret).