slskd on kaasaegne, avatud lähtekoodiga klient Soulseeki peer-to-peer võrgustiku jaoks, mis on täielikult kättesaadav läbi tundliku veebiliidese. See asendab vanad töölaua Soulseeki kliendid ise majutatud serveriga, millele saad ligi igast brauserist, võimaldades sul otsida ja alla laadida muusikat, kadudeta faile ja muud sisu, mida jagavad miljonid Soulseeki kasutajad ööpäevaringselt — isegi siis, kui sinu töölaud on välja lülitatud.

slskd ise majutamine VPS-il tähendab, et sinu allalaadimised töötavad pidevalt taustal, ilma kohalikku masinat hõivamata. Kõik seaded on hallatavad sisseehitatud veebiliidese või kaug-YAML-i konfiguratsioonifaili kaudu, andes sulle täieliku kontrolli jagatud kataloogide, allalaadimisjärjekordade, edastuspiirangute ja kasutajaõiguste üle.