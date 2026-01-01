Juurutage slskd ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga veebipõhine klient Soulseeki võrdõigusvõrgu muusika- ja failijagamisvõrgule.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada slskd
slskd on kaasaegne, avatud lähtekoodiga klient Soulseeki peer-to-peer võrgustiku jaoks, mis on täielikult kättesaadav läbi tundliku veebiliidese. See asendab vanad töölaua Soulseeki kliendid ise majutatud serveriga, millele saad ligi igast brauserist, võimaldades sul otsida ja alla laadida muusikat, kadudeta faile ja muud sisu, mida jagavad miljonid Soulseeki kasutajad ööpäevaringselt — isegi siis, kui sinu töölaud on välja lülitatud.
slskd ise majutamine VPS-il tähendab, et sinu allalaadimised töötavad pidevalt taustal, ilma kohalikku masinat hõivamata. Kõik seaded on hallatavad sisseehitatud veebiliidese või kaug-YAML-i konfiguratsioonifaili kaudu, andes sulle täieliku kontrolli jagatud kataloogide, allalaadimisjärjekordade, edastuspiirangute ja kasutajaõiguste üle.
slskd peamised omadused
Veebipõhine liides
Halda otsinguid, allalaadimisi ja ülekandeid mis tahes brauserist, installimata töölauaklienti.
Pidev taustal allalaadimine
Töötab püsiva serverina, nii et järjekorras olevad allalaadimised lõpetatakse isegi siis, kui sinu kohalik masin on välja lülitatud.
Kaugkonfiguratsioon
Kohanda kõiki seadeid reaalajas veebiliidese kaudu või muutes YAML-i konfiguratsioonifaili eemalt taaskäivitamata.
Ülekande järjekorra haldus
Jälgi üleslaadimise ja allalaadimise järjekordi, määra kiiruspiiranguid ja prioriseeri ülekandeid ühest juhtpaneelist.
Kasutaja ja jagamise seaded
Määra, milliseid katalooge jagada, sea kasutajapõhised õigused ja halda, kes saavad sinu faile sirvida või alla laadida.
Miks kasutada slskd Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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