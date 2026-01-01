Marimo juurutamine ühe klõpsuga paigaldusega.
Reaktiivne Pythoni märkmik automaatse lahtrite uuesti käivitamisega, SQL-i toega ja git-sõbraliku puhta Pythoni failivorminguga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Marimo
Marimo on järgmise põlvkonna Pythoni märkmik, mis kõrvaldab traditsiooniliste Jupyteri märkmike peidetud oleku probleemid. See jälgib automaatselt lahtritevahelisi sõltuvusi ja käivitab väärtuste muutumisel reaktiivselt allavoolu lahtrid uuesti, nii et teie märkmik peegeldab alati andmete hetkeseisu. Märkmikud salvestatakse tavaliste .py-failidena — täielikult versioonihaldatavad, ülevaadatavad tõmbepäringutes ja käivitatavad standardsete Pythoni skriptidena või juurutatavad iseseisvate veebirakendustena.
Marimo isemajutamine oma VPS-is annab teie meeskonnale püsiva, alati sisselülitatud märkmikukeskkonna, mis on ligipääsetav igast brauserist, eelinstallitud SQL-toega andmebaaside päringute tegemiseks samas serveris ja tokenipõhise autentimisega, et hoida analüüs privaatsena.
Marimo peamised omadused
Reaktiivne täitmine
Lahtrid taaskäivituvad automaatselt, kui nende sõltuvused muutuvad, välistades aegunud oleku vead, mis muudavad traditsioonilised märkmikud ebausaldusväärseks.
Giti-sõbralik vorming
Märkmikud salvestatakse puhaste Pythoni failidena, muutes need võrreldavaks, PR-ides ülevaadatavaks ja käsurealt käivitatavaks.
Sisseehitatud SQL-tugi
Päri andmebaase ja andmeraame SQL-iga otse märkmikutes ilma lisateekide või konfiguratsioonita.
Interaktiivsed UI elemendid
Lisa liugurid, rippmenüüd, tabelid ja muud interaktiivsed vidinad, et muuta analüüsi märkmikud jagavateks veebirakendusteks.
Moodne redaktor
Automaatne täitmine, vormindamine, vea esiletõstmine ja andmeraami vaatur muudavad Pythoni kirjutamise ja silumise kiiremaks.
Miks kasutada Marimo Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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