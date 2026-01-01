Marimo on järgmise põlvkonna Pythoni märkmik, mis kõrvaldab traditsiooniliste Jupyteri märkmike peidetud oleku probleemid. See jälgib automaatselt lahtritevahelisi sõltuvusi ja käivitab väärtuste muutumisel reaktiivselt allavoolu lahtrid uuesti, nii et teie märkmik peegeldab alati andmete hetkeseisu. Märkmikud salvestatakse tavaliste .py-failidena — täielikult versioonihaldatavad, ülevaadatavad tõmbepäringutes ja käivitatavad standardsete Pythoni skriptidena või juurutatavad iseseisvate veebirakendustena.

Marimo isemajutamine oma VPS-is annab teie meeskonnale püsiva, alati sisselülitatud märkmikukeskkonna, mis on ligipääsetav igast brauserist, eelinstallitud SQL-toega andmebaaside päringute tegemiseks samas serveris ja tokenipõhise autentimisega, et hoida analüüs privaatsena.