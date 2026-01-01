Rackula on avatud lähtekoodiga visuaalne racki disainer, mis aitab süsteemiadministraatoritel, kodulaborite entusiastidel ja AV-tehnikutel planeerida serverikapi paigutusi pukseerimisliidese abil. See toetab standardseid 1U–48U racki suurusi, kaasas on NetBoxist sünkroonitud tegelike seadmete piltide kogu ja võimaldab teil eksportida valmis diagramme PNG, PDF või SVG formaadis dokumenteerimiseks.

Rackula iseseisev majutamine VPS-il hoiab iga racki diagrammi, kohandatud seadme ja meeskonna paigutuse teie kontrolli all, selmet need oleksid müüja SaaS-i sees. Püsiv juurutus jagab paigutusi brauserite ja seadmete vahel läbi taustaprogrammi API, toetab URL-i ja QR-koodi jagamist kiireks edastamiseks kaugtöötajatele ja kaitseb muutvaid toiminguid sisseehitatud autentimise taga.