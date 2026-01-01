Juuruta Rackula ühe kliki paigaldusega.
Lohistatav serverikapi paigutuse kujundaja andmekeskuse, kodulabori ja AV-seadmete paigalduste planeerimiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Rackula
Rackula on avatud lähtekoodiga visuaalne racki disainer, mis aitab süsteemiadministraatoritel, kodulaborite entusiastidel ja AV-tehnikutel planeerida serverikapi paigutusi pukseerimisliidese abil. See toetab standardseid 1U–48U racki suurusi, kaasas on NetBoxist sünkroonitud tegelike seadmete piltide kogu ja võimaldab teil eksportida valmis diagramme PNG, PDF või SVG formaadis dokumenteerimiseks.
Rackula iseseisev majutamine VPS-il hoiab iga racki diagrammi, kohandatud seadme ja meeskonna paigutuse teie kontrolli all, selmet need oleksid müüja SaaS-i sees. Püsiv juurutus jagab paigutusi brauserite ja seadmete vahel läbi taustaprogrammi API, toetab URL-i ja QR-koodi jagamist kiireks edastamiseks kaugtöötajatele ja kaitseb muutvaid toiminguid sisseehitatud autentimise taga.
Rackula peamised omadused
Lohista ja paiguta kujundaja
Planeeri riiulipaigutusi visuaalselt, lohistades seadmeid 1U–48U pesadesse, ilma et peaksid diagramme arvutustabelites või tavalistes joonistustööriistades koostama.
Reaalsete seadmete pildid
Loo diagramme, kasutades NetBoxi seadmetüüpide teegist pärit päris riistvara täpseid esi- ja tagafotosid.
Mitmevorminguline eksport
Ekspordi valmis serverikapid PNG-, PDF- või SVG-failidena muudatuste halduse piletite, käitusjuhendite ja kliendidokumentatsiooni jaoks.
URL-i ja QR-koodi jagamine
Jaga serverikapi paigutust kohapealsete tehnikutega ühe lingi või skannitava QR-koodi abil, selle asemel et saata ekraanipilte e-postiga.
Püsiv taustaprogramm
Sünkroonige paigutused brauserite ja seadmete vahel taustaprogrammi API kaudu, millel on kettamälu, mis säilib konteineri taaskäivitamisel.
Sisseehitatud autentimine
Kaitse lugemis- ja kirjutamisjuurdepääsu kasutajanime ja parooliga sisselogimise ning API kirjutustokeniga, mis kaitseb muteerivaid marsruute.
Miks kasutada Rackula Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.