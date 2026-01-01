Dagu on võimas avatud lähtekoodiga töövoo planeerija, mis asendab traditsioonilised cron-tööd suunatud atsükliliste graafide (DAG) torujuhtmetega, mida hallatakse puhta veebiliidese kaudu. Määratle töövoogusid lihtsates YAML-failides sammudega, mis saavad käivitada shelli käske, Docker konteinereid, HTTP päringuid, SQL päringuid ja palju muud — kõik koos sisseehitatud sõltuvusahelate, korduskatsete ja tingimusliku loogikaga.

Dagu ise majutamine oma VPS-is annab sulle ühe binaarfailiga planeerija ilma andmebaasi sõltuvusteta. Failipõhine salvestusruum hoiab asjad lihtsana, samal ajal kui veebiliides pakub reaalajas täitmise jälgimist, logide vaatamist ja käsitsi käivitamise juhtnuppe. See juurutus sisaldab sisseehitatud autentimist ja püsivat salvestusruumi töövoo definitsioonidele ja täitmise ajaloole.