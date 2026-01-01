Kaasaegne DAG-põhine töövoo ajastaja veebiliidesega cron-tööde ja ülesannete torujuhtmete haldamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Dagu
Dagu on võimas avatud lähtekoodiga töövoo planeerija, mis asendab traditsioonilised cron-tööd suunatud atsükliliste graafide (DAG) torujuhtmetega, mida hallatakse puhta veebiliidese kaudu. Määratle töövoogusid lihtsates YAML-failides sammudega, mis saavad käivitada shelli käske, Docker konteinereid, HTTP päringuid, SQL päringuid ja palju muud — kõik koos sisseehitatud sõltuvusahelate, korduskatsete ja tingimusliku loogikaga.
Dagu ise majutamine oma VPS-is annab sulle ühe binaarfailiga planeerija ilma andmebaasi sõltuvusteta. Failipõhine salvestusruum hoiab asjad lihtsana, samal ajal kui veebiliides pakub reaalajas täitmise jälgimist, logide vaatamist ja käsitsi käivitamise juhtnuppe. See juurutus sisaldab sisseehitatud autentimist ja püsivat salvestusruumi töövoo definitsioonidele ja täitmise ajaloole.
Dagu peamised omadused
DAG töövoo redaktor
Määra ülesande sõltuvused suunatud atsükliliste graafidena YAML-is paralleelse täitmise, tingimusliku hargnemise ja kordusloogikaga.
Sisseehitatud sammutüübid
Käivita shelli käske, Docker konteinereid, HTTP päringuid, SQL päringuid, SSH käske ja S3 toiminguid natiivsete sammutüüpidena.
Reaalajas jälgimine
Jälgi töövoo täitmise edenemist reaalajas veebiliidese kaudu koos sammutasandi oleku, logide ja ajastusinfoga.
Cron ajastamine
Ajasta töövooge cron-avaldiste abil ja halda kõiki ajastatud töid ühelt juhtpaneelilt.
AI-agendi integratsioon
Käivita AI kodeerimisagendid nagu Claude Code, Codex ja Copilot töövoo sammudena koos sisseehitatud tugiraamistikuga.
Miks kasutada Dagu Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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