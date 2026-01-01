Apache Guacamole on kliendita kaugtöölaua lüüs, mis võimaldab teil pääseda ligi RDP, VNC, SSH ja Telnet serveritele mis tahes kaasaegsest veebibrauserist – ilma pistikprogrammide, kohaliku klienditarkvara ja seadmepõhise seadistuseta. Brauser tegeleb renderdamisega, samal ajal kui serveripoolne deemon tõlgib protokolle, muutes kaugjuurdepääsu sama lihtsaks kui URL-i avamine.

Guacamole ise majutamine oma VPS-is muudab teie serveri tsentraalseks hüppepunktiks kaugarvutite haldamiseks kõikjal maailmas. Sisseehitatud kasutajahaldus, auditilogid ja ühenduse jagamine muudavad selle võrdselt kasulikuks nii üksikadministraatoritele kui ka väikestele meeskondadele, hoides samal ajal iga mandaadi ja seansi teie otsese kontrolli all.