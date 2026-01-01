Juuruta Apache Guacamole ühe klõpsuga paigaldus.
Kliendivaba kaugtöölaua lüüs RDP, SSH, VNC ja Telnet ühendustele juurdepääsuks otse sinu veebibrauserist.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Apache Guacamole
Apache Guacamole on kliendita kaugtöölaua lüüs, mis võimaldab teil pääseda ligi RDP, VNC, SSH ja Telnet serveritele mis tahes kaasaegsest veebibrauserist – ilma pistikprogrammide, kohaliku klienditarkvara ja seadmepõhise seadistuseta. Brauser tegeleb renderdamisega, samal ajal kui serveripoolne deemon tõlgib protokolle, muutes kaugjuurdepääsu sama lihtsaks kui URL-i avamine.
Guacamole ise majutamine oma VPS-is muudab teie serveri tsentraalseks hüppepunktiks kaugarvutite haldamiseks kõikjal maailmas. Sisseehitatud kasutajahaldus, auditilogid ja ühenduse jagamine muudavad selle võrdselt kasulikuks nii üksikadministraatoritele kui ka väikestele meeskondadele, hoides samal ajal iga mandaadi ja seansi teie otsese kontrolli all.
Apache Guacamole peamised omadused
Kliendita brauseri juurdepääs
Ühendu mis tahes RDP, VNC, SSH või Telnet hostiga otse brauseri vahelehelt — ilma klienditarkvarata, ilma pistikprogrammideta, ilma tulemüüri ümbersõitudeta.
Mitme protokolli tugi
Sisseehitatud adapterid RDP, VNC, SSH, Telneti ja Kubernetes'e jaoks katavad administraatorite, arendajate ja turvameeskondade igapäevased vajadused.
Tsentraliseeritud mandaadid
Salvesta serveri paroolid, SSH võtmed ja sertifikaadid üks kord Guacamole'is ning anna kasutajatele juurdepääs, ilma et peaksid kunagi aluseks olevaid saladusi jagama.
Kasutaja ja grupi haldamine
Rollipõhised õigused, LDAP- ja SAML-integratsioon ning ühendusepõhised juurdepääsureeglid hoiavad suuri meeskondi organiseerituna, kui ühenduste loetelu kasvab.
Seansi salvestamine ja audit
Valikuline sessiooni salvestamine ja üksikasjalikud tegevuslogid muudavad lihtsaks auditeerida, kes kuhu ühendas ja mida nad tegid.
Miks kasutada Apache Guacamole Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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