Svix on avatud lähtekoodiga, ettevõttevalmis veebihaagi edastusplatvorm, mis haldab kõike, mis on seotud usaldusväärsete veebihaakide suuremahulise saatmisega. See haldab automaatseid korduskatseid eksponentsiaalse viivitusega, lõpp-punkti seisundi jälgimist, sõnumite allkirjastamist ja kontrollimist ning iga edastamiskatse täielikku auditi logi — nii et sa ei pea seda infrastruktuuri ise ehitama.

Manustatav portaalikomponent võimaldab sinu rakenduse klientidel ise hallata oma veebihaagi lõpp-punkte ja sündmuste tellimusi. Jõudluse tagamiseks Rustis ehitatud, töötab Svix PostgreSQL-i ja Redisega ning pakub REST API-t koos ametlike SDK-dega kõikidele peamistele programmeerimiskeeltele. Ise majutamine sinu VPS-is hoiab kõik veebihaagi andmed sinu kontrolli all.