Juuruta Svix ühe klõpsuga paigalduses.
Avatud lähtekoodiga veebihaagi edastusteenus automaatsete korduskatsetega, sõnumite allkirjastamisega ja manustatava kliendi lõpp-punkti portaaliga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Svix
Svix on avatud lähtekoodiga, ettevõttevalmis veebihaagi edastusplatvorm, mis haldab kõike, mis on seotud usaldusväärsete veebihaakide suuremahulise saatmisega. See haldab automaatseid korduskatseid eksponentsiaalse viivitusega, lõpp-punkti seisundi jälgimist, sõnumite allkirjastamist ja kontrollimist ning iga edastamiskatse täielikku auditi logi — nii et sa ei pea seda infrastruktuuri ise ehitama.
Manustatav portaalikomponent võimaldab sinu rakenduse klientidel ise hallata oma veebihaagi lõpp-punkte ja sündmuste tellimusi. Jõudluse tagamiseks Rustis ehitatud, töötab Svix PostgreSQL-i ja Redisega ning pakub REST API-t koos ametlike SDK-dega kõikidele peamistele programmeerimiskeeltele. Ise majutamine sinu VPS-is hoiab kõik veebihaagi andmed sinu kontrolli all.
Svix peamised omadused
Automaatsed korduskatsed
Ebaõnnestunud webhooki edastused proovitakse automaatselt uuesti eksponentsiaalse tagasipöördumisega, tagades, et sõnumid jõuavad sihtkohta isegi ajutiste katkestuste ajal.
Sõnumi allkirjastamine
Kõik väljaminevad veebihaagid on allkirjastatud HMAC-SHA256 või Ed25519-ga, mis võimaldab vastuvõtjatel krüptograafiliselt kontrollida iga sõnumi autentsust.
Manustatav portaal
Pakkuge eelnevalt loodud veebihaagi haldusportaal, mida sinu kliendid saavad kasutada lõpp-punktide registreerimiseks ja sündmustele tellimiseks — kohandatud kasutajaliidest pole vaja.
Tarne auditilogi
Iga kohaletoimetamise katse logitakse koos kõigi päringu ja vastuse üksikasjadega, muutes lihtsaks vigade silumise ja vastamata sündmuste taasesitamise.
Mitmekeelsed SDKd
Ametlikud kliendi SDKd Pythoni, TypeScripti, Go, Java, Ruby ja C# jaoks võimaldavad sul Svixi integreerida mis tahes taustaprogrammi mõne minutiga.
Miks kasutada Svix Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.