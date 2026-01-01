GeoServer on avatud lähtekoodiga Java server, mis võimaldab sul avaldada, jagada ja redigeerida georuumilisi andmeid, kasutades avatud OGC standardeid. See loeb vektori- ja rasterallikaid PostGIS-ist, Shapefile'idest, GeoTIFF-ist ja kümnetest muudest formaatidest, seejärel pakub neid Web Map Service'i, Web Feature Service'i, Web Coverage Service'i ja Web Processing Service'i lõpp-punktide kaudu, mida saab kasutada iga GIS-klient või veebikaardistamise teek.

GeoServeri ise majutamine oma VPS-is hoiab patenteeritud andmekogumid, kihtide stiilid ja juurdepääsureeglid sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma kihipõhiste tasude ja üleslaadimise piiranguteta. Brauseripõhine halduskonsool võimaldab sul lisada andmehoidlaid, konfigureerida kihte ja optimeerida vahemälu ilma XML-i puudutamata, samal ajal kui püsiv andmekataloog jääb alles konteineri taaskäivitamiste ja uuenduste korral.