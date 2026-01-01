GeoServeri paigaldamine ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga georuumiline server, mis avaldab kaarte ja ruumiandmeid OGC standardite (nt WMS, WFS ja WCS) kaudu.
Valige VPS-pakett GeoServer jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada GeoServer
GeoServer on avatud lähtekoodiga Java server, mis võimaldab sul avaldada, jagada ja redigeerida georuumilisi andmeid, kasutades avatud OGC standardeid. See loeb vektori- ja rasterallikaid PostGIS-ist, Shapefile'idest, GeoTIFF-ist ja kümnetest muudest formaatidest, seejärel pakub neid Web Map Service'i, Web Feature Service'i, Web Coverage Service'i ja Web Processing Service'i lõpp-punktide kaudu, mida saab kasutada iga GIS-klient või veebikaardistamise teek.
GeoServeri ise majutamine oma VPS-is hoiab patenteeritud andmekogumid, kihtide stiilid ja juurdepääsureeglid sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma kihipõhiste tasude ja üleslaadimise piiranguteta. Brauseripõhine halduskonsool võimaldab sul lisada andmehoidlaid, konfigureerida kihte ja optimeerida vahemälu ilma XML-i puudutamata, samal ajal kui püsiv andmekataloog jääb alles konteineri taaskäivitamiste ja uuenduste korral.
GeoServer peamised omadused
OGC standardite tugi
Pakub WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS ja OGC API lõpp-punkte, nii et iga standarditele vastav GIS- või veebikaardistamise klient saab ühenduda ilma kohandatud adapteriteta.
Paljud andmeallikad
Loeb PostGIS-i, Oracle Spatial-i, SQL Server-it, Shapefile-i, GeoPackage-i, GeoTIFF-i, ECW-d, MrSID-i ja muid vektori- ja rastervorminguid ühest serverist.
Kohandatud kaardi kujundus
Stiilige kihte SLD- või CSS-reeglitega, eelvaadake neid reaalajas administraatori konsoolis ning taaskasutage samu stiile kaartidel ja plaatide vahemäludes.
Sisseehitatud plaatide vahemälu
Integreeritud GeoWebCache eeltöötleb ja pakub kaardipaane, nii et rasked WMS-kihid püsivad koormuse all kiired ilma täiendava vahemälu teenuseta.
Brauseri halduskonsool
Konfigureeri tööruume, andmehoidlaid, kihte ja juurdepääsureegleid veebiliidesest, XML-i redigeerimata või serverit taaskäivitamata.
Turvaline ligipääs kihile
Kihiti ja teenusepõhised turvareeglid koos rollipõhise autentimisega hoiavad tundlikud andmekogumid piiratuna õigetele kasutajatele ja klientidele.
Miks kasutada GeoServer Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.