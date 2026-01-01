LightRAG on kerge RAG-raamistik, mis on loodud keerukate dokumentide analüüsimiseks sellistes valdkondades nagu õigus, tervishoid ja rahandus. See ületab lõhe vektoripõhise RAG-i ja graafipõhise RAG-i vahel, hallates teadmusgraafe ja vektor-manuseid koos ühes kahetasandilises arhitektuuris, vähendades dramaatiliselt vajalikke LLM-kõnesid nii indekseerimise kui ka päringu tegemise ajal võrreldes kogukonna aruannetel põhinevate GraphRAG-i implementatsioonidega.

LightRAG-i ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu dokumendid, manused ja teadmusgraafi täielikult sinu kontrolli all. Ühendu OpenAI, Azure'i, Ollama, Anthropicu või mis tahes OpenAI-ga ühilduva lõpp-punktiga ning uuenda teadmusbaase järk-järgult ilma globaalset indeksit uuesti üles ehitamata — nii püsivad dünaamilised andmed värskena ilma liigsete ümbertöötlemiskuludeta.