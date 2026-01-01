Paigalda LightRAG ühe klõpsuga paigaldusega.
Lihtne ja kiire otsinguga täiendatud genereerimise raamistik, mis kombineerib vektorotsingu teadmusgraafidega keeruka dokumendianalüüsi jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada LightRAG
LightRAG on kerge RAG-raamistik, mis on loodud keerukate dokumentide analüüsimiseks sellistes valdkondades nagu õigus, tervishoid ja rahandus. See ületab lõhe vektoripõhise RAG-i ja graafipõhise RAG-i vahel, hallates teadmusgraafe ja vektor-manuseid koos ühes kahetasandilises arhitektuuris, vähendades dramaatiliselt vajalikke LLM-kõnesid nii indekseerimise kui ka päringu tegemise ajal võrreldes kogukonna aruannetel põhinevate GraphRAG-i implementatsioonidega.
LightRAG-i ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu dokumendid, manused ja teadmusgraafi täielikult sinu kontrolli all. Ühendu OpenAI, Azure'i, Ollama, Anthropicu või mis tahes OpenAI-ga ühilduva lõpp-punktiga ning uuenda teadmusbaase järk-järgult ilma globaalset indeksit uuesti üles ehitamata — nii püsivad dünaamilised andmed värskena ilma liigsete ümbertöötlemiskuludeta.
LightRAG peamised omadused
Kahetasandiline väljatoomine
Vektorsüvendid ja teadmusgraafi olemid ühenduvad ühes andmetorus, edestades lihtsat vektorotsingut dokumentideüleses järeldamises, hoides samal ajal indekseerimiskulud madalad.
Järkjärgulised teadmiste uuendused
Uued dokumendid liituvad olemasoleva graafikuga globaalset indeksit uuesti üles ehitamata, nii et dünaamilised andmed püsivad värskena ilma kuluka uuesti töötlemiseta.
Mitme-LLM pakkuja tugi
Ühendu OpenAI, Azure'i, Ollama, Anthropicu, Bedrocki või mis tahes OpenAI-ühilduva lõpp-punktiga ilma viipasid ümber kirjutamata või oma dokumente uuesti indekseerimata.
Viis päringurežiimi
Lülita Naive, Local, Global, Hybrid ja Mix päringustrateegiate vahel, et sobitada päringu keerukust latentsuse ja kulunõuetega.
Sisseehitatud veebi kasutajaliides
Brauseripõhine juhtpaneel dokumentide vastuvõtmiseks, päringute käivitamiseks ja loodud teadmusgraafiku interaktiivseks visualiseerimiseks.
REST API integratsioonide jaoks
Autenditud REST-i lõpp-punktid võimaldavad sul manustada LightRAG-i olemasolevatesse rakendustesse ja automatiseerida dokumentide sissevõtmise torujuhtmeid.
Miks kasutada LightRAG Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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