Haven on avatud lähtekoodiga isiklik blogirakendus, mis on ehitatud Ruby on Rails platvormile kirjanikele, kes soovivad privaatset ruumi sõprade ja perega jagamiseks, mitte avaliku internetiga. Puudub iseregistreerimine, reklaamid, jälgijad ja algoritmiline voog — ainult need inimesed, kellele sa kontod lood, saavad sinu postitusi lugeda.

Haveni ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu päevikukanded, fotod ja tellijate nimekirja täielikult sinu kontrolli all, koos markdowni redaktori, sisseehitatud RSS-lugeja ja piltide suuruse vähendamisega, mis on optimeeritud madala ribalaiusega lugemiseks.