Paigalda Haven ühe klõpsuga paigaldusega.
Privaatne ise majutatud blogimisplatvorm isiklike päevikute, pereuudiste ja kirjutiste jaoks, mida jagatakse ainult sinu kutsutud inimestega.
Valige VPS-pakett Haven jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Haven
Haven on avatud lähtekoodiga isiklik blogirakendus, mis on ehitatud Ruby on Rails platvormile kirjanikele, kes soovivad privaatset ruumi sõprade ja perega jagamiseks, mitte avaliku internetiga. Puudub iseregistreerimine, reklaamid, jälgijad ja algoritmiline voog — ainult need inimesed, kellele sa kontod lood, saavad sinu postitusi lugeda.
Haveni ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu päevikukanded, fotod ja tellijate nimekirja täielikult sinu kontrolli all, koos markdowni redaktori, sisseehitatud RSS-lugeja ja piltide suuruse vähendamisega, mis on optimeeritud madala ribalaiusega lugemiseks.
Haven peamised omadused
Vaikimisi privaatne
Ise registreerumise puudumine tähendab, et ainult kutsutud lugejad saavad näha sinu postitusi, fotosid ja kommentaare — ideaalne pereblogide ja isiklike päevikute jaoks.
Markdowni redaktor
Kirjuta postitusi markdownis reaalajas eelvaatega, kus manustatud pildid, video ja heli kuvatakse otse redaktoris.
Sisseehitatud RSS lugeja
Jälgi teisi Haveni blogisid ja avalikke vooge oma töölaualt ilma eraldi voogulugejata.
Privaatsed RSS vood
Iga kutsutud lugeja saab isikliku autentitud RSS-i URL-i, et nad saaksid tellida mis tahes voo lugejas, ilma sinu blogi avalikult paljastamata.
Andmeedastusmahu säästlik
Üleslaaditud pildid skaleeritakse automaatselt väiksemaks ja liides tarnitakse ilma JavaScripti raamistiketa, et lehed püsiksid aeglastes võrkudes kiired.
Kohandatav teema
Süsti kohandatud CSS-i ja fonte otse administraatoripaneelist, et see vastaks sinu isiklikule stiilile, ilma koodibaasi hargnemata.
Miks kasutada Haven Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.