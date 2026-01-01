Medusa on pikaajaline, kogukonna poolt hallatav automatiseerimisserver telesarjade kogude jaoks. See jälgib sarju, mida sa jälgid, jälgib Useneti indekseerijaid ja torrenti jälgijaid uute episoodide väljalasete osas, laadib vastavad failid alla sinu olemasoleva allalaadija kaudu, seejärel nimetab need ümber, sildistab ja teisaldab sinu kogusse – kõik see toimub poleeritud veebiliidese kaudu, mis on inspireeritud SickBeardist ja SickChillist.

Medusa isemajutamine VPS-il hoiab sinu telesaadete automatiseerimise töös 24/7, nii et episoodid ilmuvad sinu kogusse minutitega pärast ilmumist. See sobib loomulikult kokku Plexi, Jellyfini, Emby ja laiema Servarri ökosüsteemiga ning töötab praktiliselt iga Newznabi ja Torznabi indekseerijaga läbi natiivsete pistikprogrammide.