Paigalda Medusa ühe klõpsuga paigaldusega.
Automaatne videoteegi haldur telesarjadele — hangib uusi episoode hetkel, mil need indekseerijatesse ilmuvad.
Valige VPS-pakett Medusa jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Medusa
Medusa on pikaajaline, kogukonna poolt hallatav automatiseerimisserver telesarjade kogude jaoks. See jälgib sarju, mida sa jälgid, jälgib Useneti indekseerijaid ja torrenti jälgijaid uute episoodide väljalasete osas, laadib vastavad failid alla sinu olemasoleva allalaadija kaudu, seejärel nimetab need ümber, sildistab ja teisaldab sinu kogusse – kõik see toimub poleeritud veebiliidese kaudu, mis on inspireeritud SickBeardist ja SickChillist.
Medusa isemajutamine VPS-il hoiab sinu telesaadete automatiseerimise töös 24/7, nii et episoodid ilmuvad sinu kogusse minutitega pärast ilmumist. See sobib loomulikult kokku Plexi, Jellyfini, Emby ja laiema Servarri ökosüsteemiga ning töötab praktiliselt iga Newznabi ja Torznabi indekseerijaga läbi natiivsete pistikprogrammide.
Medusa peamised omadused
Saate ja episoodide jälgimine
Lisa saateid TVDB-st, TVMaze'ist või IMDb-st ja Medusa jälgib iga hooaega uusi osi, kui need indekseerijatesse ilmuvad.
Kvaliteedieelistuse profiilid
Määra kvaliteet, eraldusvõime, koodek ja keele-eelistused saate kohta, et õige väljalase võidaks, kui ilmub mitu kandidaati.
Sisseehitatud indekseerija tugi
Sisseehitatud pistikprogrammid Newznabi ja Torznabi indekseerijatele, lisaks otsene tugi NZBGetile, SABnzbd-le, Transmissionile, qBittorrentile, Deluge'ile ja rTorrentile.
Subtiitri otsing
Otsib OpenSubtitlesist, Addic7edist ja Podnapisist sobivaid subtiitreid sinu eelistatud keeltes pärast iga allalaadimist.
Järeltöötluse automatiseerimine
Nimetab ümber, sildistab ja teisaldab allalaaditud failid Plexi/Jellyfini/Embyga ühilduvatesse kaustastruktuuridesse ilma käsitsi sorteerimiseta.
Miks kasutada Medusa Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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