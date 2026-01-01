OwnTracks Recorder on ametlik taustaprogramm OwnTracks iOS-i ja Androidi rakendustele, pakkudes sulle täielikult ise majutatud alternatiivi kommertslikele asukoha jagamise teenustele. Recorder tellib sinu privaatse MQTT maakleri, neelab asukohateateid sinu telefonidest ja salvestab iga punkti tavaliste failidena kettale ilma välise andmebaasita.

Sisseehitatud HTTP-server pakub REST API-t, reaalajas WebSocketi voogu ning valmisvaateid viimaste asukohtade, igapäevaste marsruutide ja GeoJSON-kaartide jaoks. See mall komplekteerib Recorderi koos Eclipse Mosquitto maakleriga, millel on parooliga autentimine vaikimisi lubatud, nii et saad suunata oma OwnTracks rakendused oma VPS-i poole ja alustada asukohaajaloo kogumist, ilma et peaksid oma liikumisandmeid kunagi kolmandale osapoolele saatma.