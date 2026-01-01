Paigalda OwnTracks Recorder ühe klõpsuga.
Ise majutatav taustaprogramm, mis salvestab ja visualiseerib asukohaandmeid, mida OwnTracks telefoniäpid üle MQTT avaldavad.
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Millega saab ehitada OwnTracks Recorder
OwnTracks Recorder on ametlik taustaprogramm OwnTracks iOS-i ja Androidi rakendustele, pakkudes sulle täielikult ise majutatud alternatiivi kommertslikele asukoha jagamise teenustele. Recorder tellib sinu privaatse MQTT maakleri, neelab asukohateateid sinu telefonidest ja salvestab iga punkti tavaliste failidena kettale ilma välise andmebaasita.
Sisseehitatud HTTP-server pakub REST API-t, reaalajas WebSocketi voogu ning valmisvaateid viimaste asukohtade, igapäevaste marsruutide ja GeoJSON-kaartide jaoks. See mall komplekteerib Recorderi koos Eclipse Mosquitto maakleriga, millel on parooliga autentimine vaikimisi lubatud, nii et saad suunata oma OwnTracks rakendused oma VPS-i poole ja alustada asukohaajaloo kogumist, ilma et peaksid oma liikumisandmeid kunagi kolmandale osapoolele saatma.
OwnTracks Recorder peamised omadused
Privaatse asukoha taustaprogramm
Salvestab iga asukohateate sinu OwnTracks rakendustest sinu enda serverisse, ilma kolmanda osapoole pilveta.
Sisseehitatud MQTT broker
Komplektis olev Eclipse Mosquitto parooliga autentimisega on valmis, et telefonid saaksid ühenduda kõikjalt internetist.
Reaalajas kaart ja rajad
Veebiliides näitab viimaseid asukohti, igapäevaseid marsruute ja reaalajas kaarti, mis uueneb üle WebSocketi uute asukohtade saabumisel.
REST ja WebSocket API
Päring salvestatud asukohtadele JSON-i, GeoJSON-i või CSV-na dokumenteeritud REST API kaudu või uuenduste voogedastus WebSocketi kaudu.
Lihtfaili salvestamine
SQL andmebaasi pole vaja käitada — punktid kirjutatakse lihtfailidena, mida on lihtne varundada, kontrollida ja arhiveerida.
Lua konksud ja ocat
Laienda sissevõtmist Lua konksudega ja päringuajalugu käsurealt, kasutades kaasasolevat ocat utiliiti.
Miks kasutada OwnTracks Recorder Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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