Temporal on avatud lähtekoodiga püsiv töövoogude täitmise platvorm, mis võimaldab arendajatel kirjutada pikaajalisi, veakindlaid rakendusi tavalise koodina. Temporaliga kirjutatud töövoogud elavad automaatselt üle protsesside kokkujooksmised, võrgu jaotumised ja infrastruktuuri rikked — ei ole vaja käsitsi kontrollpunkte, andmebaaside olekumasinaid ega keerulist kordusloogikat. Kui töötaja taaskäivitub, jätkub täitmine täpselt sealt, kus see pooleli jäi.

See juurutus käitab kogu Temporali virna: serverit koos PostgreSQL-iga püsivuse tagamiseks ja Elasticsearch-iga töövoogude ajaloo otsingu ja nähtavuse jaoks. Kaasasolev veebiliides võimaldab sul jälgida aktiivseid töövooge, kontrollida sündmuste ajalugu, otsida täitmisi oleku või kohandatud atribuutide järgi ja käivitada signaale — andes sinu meeskonnale täieliku nähtavuse käimasolevatesse äriprotsessidesse.