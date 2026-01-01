Juuruta Temporal ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga vastupidav töövoo täitmise platvorm veakindlate, pikaajaliste ja suuremahuliste rakenduste loomiseks.
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Millega saab ehitada Temporal
Temporal on avatud lähtekoodiga püsiv töövoogude täitmise platvorm, mis võimaldab arendajatel kirjutada pikaajalisi, veakindlaid rakendusi tavalise koodina. Temporaliga kirjutatud töövoogud elavad automaatselt üle protsesside kokkujooksmised, võrgu jaotumised ja infrastruktuuri rikked — ei ole vaja käsitsi kontrollpunkte, andmebaaside olekumasinaid ega keerulist kordusloogikat. Kui töötaja taaskäivitub, jätkub täitmine täpselt sealt, kus see pooleli jäi.
See juurutus käitab kogu Temporali virna: serverit koos PostgreSQL-iga püsivuse tagamiseks ja Elasticsearch-iga töövoogude ajaloo otsingu ja nähtavuse jaoks. Kaasasolev veebiliides võimaldab sul jälgida aktiivseid töövooge, kontrollida sündmuste ajalugu, otsida täitmisi oleku või kohandatud atribuutide järgi ja käivitada signaale — andes sinu meeskonnale täieliku nähtavuse käimasolevatesse äriprotsessidesse.
Temporal peamised omadused
Kestev täitmine
Töövoogud peavad automaatselt vastu protsessi kokkujooksmistele ja infrastruktuuri taaskäivitamistele, jätkates täpselt sealt, kus nad pooleli jäid, ilma lisainfrastruktuurita.
Töövoo nähtavus
Elasticsearchi-põhine otsing võimaldab sul filtreerida ja kontrollida töövoo täitmisi oleku, töövoo tüübi, kohandatud otsinguatribuutide või ajavahemiku järgi.
Automaatsed korduskatsed
Määra korduskatsete poliitikad konfigureeritava viivitusega mis tahes tegevusele, et ajutisi tõrkeid käsitletaks rakenduse koodi muutmata.
Pikaajalised töövoorud
Toetab loomupäraselt töövooge, mis kestavad minuteid, päevi või aastaid — sealhulgas ajastatud taimereid, inimeste heakskiidu etappe ja väliseid signaale.
Mitmekeelsed SDK-d
Töötajad ühenduvad gRPC kaudu, kasutades ametlikke SDK-sid Go, Pythoni, Java, TypeScripti, .NET-i ja PHP jaoks.
Miks kasutada Temporal Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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