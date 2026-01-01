Juuruta Easy!Appointments ühe klõpsuga!
Tasuta avatud lähtekoodiga aja broneerimise süsteem kliendi iseteenindusliku broneerimise, mitme teenusepakkuja kalendrite ja automaatsete e-posti teavitustega.
Valige VPS-pakett Easy!Appointments jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Easy!Appointments
Easy!Appointments on terviklik, avatud lähtekoodiga ajastamisplatvorm, mis võimaldab teenusepõhistel ettevõtetel pakkuda veebipõhist aja broneerimist ilma broneeringutasusid maksmata või platvormi külge aheldumata. Kliendid näevad reaalajas saadavust ja broneerivad aegu ise, vähendades töötajate telefonikatkestusi ja käsitsi kalendri haldamist.
Süsteem toetab mitut teenusepakkujat iseseisvate kalendritega, kohandatavate broneerimisvormide ja automatiseeritud e-posti meeldetuletustega, mis vähendavad mitteilmumiste määra. Google Calendari sünkroonimine hoiab ajakavad sünkroonis tööriistadega, mida töötajad juba kasutavad. Valdkonnad alates tervishoiust ja ilust kuni konsultatsiooni ja hariduseni toetuvad Easy!Appointmentsile selle puhta liidese ja paindliku konfiguratsiooni tõttu. See juurutus ühendab rakenduse MySQL andmebaasiga usaldusväärse ajastamisandmete püsivuse tagamiseks.
Easy!Appointments peamised omadused
Kliendi isebroneerimine
Kliendid näevad reaalajas saadavust ja broneerivad aegu veebis ilma töötajatega edasi-tagasi suhtlemiseta.
Mitme pakkuja kalendrid
Haldab iga teenusepakkuja individuaalseid kalendreid ja saadavuse aknaid, vältides topeltbroneeringuid meeskondade vahel.
Automaatsed teavitused
Saadab automaatselt kinnitus- ja meeldetuletusmeile, vähendades mitteilmumise määra ilma käsitsi järeltegevuseta.
Google Calendar sünkroonimine
Sünkroniseerib broneeringud Google Calendariga, nii et teenusepakkujad näevad kohtumisi koos oma muu ajakavaga.
Kohandatavad broneerimisvormid
Kohanda väljad, mida kliendid broneerimisel täidavad, et koguda teavet, mida iga teenusetüüp nõuab.
Miks kasutada Easy!Appointments Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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