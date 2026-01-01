Easy!Appointments on terviklik, avatud lähtekoodiga ajastamisplatvorm, mis võimaldab teenusepõhistel ettevõtetel pakkuda veebipõhist aja broneerimist ilma broneeringutasusid maksmata või platvormi külge aheldumata. Kliendid näevad reaalajas saadavust ja broneerivad aegu ise, vähendades töötajate telefonikatkestusi ja käsitsi kalendri haldamist.

Süsteem toetab mitut teenusepakkujat iseseisvate kalendritega, kohandatavate broneerimisvormide ja automatiseeritud e-posti meeldetuletustega, mis vähendavad mitteilmumiste määra. Google Calendari sünkroonimine hoiab ajakavad sünkroonis tööriistadega, mida töötajad juba kasutavad. Valdkonnad alates tervishoiust ja ilust kuni konsultatsiooni ja hariduseni toetuvad Easy!Appointmentsile selle puhta liidese ja paindliku konfiguratsiooni tõttu. See juurutus ühendab rakenduse MySQL andmebaasiga usaldusväärse ajastamisandmete püsivuse tagamiseks.