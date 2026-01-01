Juuruta yt-dlp veebiliides ühe klõpsuga.
Ise majutatud veebiliides ja RPC-server yt-dlp jaoks, mis laadib alla videot ja heli üle 1 000 saidi.
Valige VPS-pakett yt-dlp Web UI jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada yt-dlp Web UI
yt-dlp veebiliides on suure jõudlusega brauseri esiliides ja JSON-RPC server populaarsele yt-dlp allalaadijale. See toob esile yt-dlp kogu võimsuse puhta veebiliidese kaudu, nii et sa saad järjekorda panna allalaadimisi, jälgida edenemist reaalajas, vaadata tulevasi otseülekandeid ja laadida videoid YouTube'ist, Twitchist, Vimeost, SoundCloudist ja sadadelt teistelt toetatud saitidelt, käsurida puudutamata.
Selle ise majutamine oma VPS-is vabastab sind töölaua installijatest, brauserilaiendustest, mis iga saidimuutusega katki lähevad, ja reklaamitoega veebipõhistest allalaadijatest. Failid jõuavad otse serveri salvestusruumi andmekeskuse ribalaiusega, RPC server võimaldab sul automatiseerimist skriptida ja sisseehitatud järjekorra piirang kaitseb jagatud ressursse seadmes.
yt-dlp Web UI peamised omadused
Toidab yt-dlp
Ehitatud yt-dlp-le, toetades allalaadimisi YouTube'ist, Twitchist, Vimeost, SoundCloudist ja üle tuhande muu video- ja helisaidi.
Reaalajas järjekord
Jälgi iga aktiivset ja ootel allalaadimist koos reaalajas edenemise, eeldatava saabumisaja ja kiiruse uuendustega, mis edastatakse WebSocketsi kaudu.
Vormingu valik
Vali täpsed video- ja helivormingud, ekstrakti ainult heli, kirjuta üle väljundfailinimed või edasta turvalised kohandatud yt-dlp argumendid iga allalaadimise kohta.
JSON-RPC server
Skriptitav RPC lõpp-punkt võimaldab sul käivitada allalaadimisi cron-töödest, skriptidest või kolmanda osapoole klientidest, kasutajaliidest kasutamata.
Samaaegsuse piirangud
Seadistatav järjekorra suurus hoiab samaaegsed allalaadimised kontrolli all, nii et suur esitusloend ei ammendaks VPS-i ribalaiust ega ketta I/O-d.
Tokenipõhine autentimine
Sisseehitatud JWT autentimine kaitseb veebiliidest ja RPC lõpp-punkte genereeritud kasutajanime ja parooli taga.
Miks kasutada yt-dlp Web UI Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.