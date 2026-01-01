yt-dlp veebiliides on suure jõudlusega brauseri esiliides ja JSON-RPC server populaarsele yt-dlp allalaadijale. See toob esile yt-dlp kogu võimsuse puhta veebiliidese kaudu, nii et sa saad järjekorda panna allalaadimisi, jälgida edenemist reaalajas, vaadata tulevasi otseülekandeid ja laadida videoid YouTube'ist, Twitchist, Vimeost, SoundCloudist ja sadadelt teistelt toetatud saitidelt, käsurida puudutamata.

Selle ise majutamine oma VPS-is vabastab sind töölaua installijatest, brauserilaiendustest, mis iga saidimuutusega katki lähevad, ja reklaamitoega veebipõhistest allalaadijatest. Failid jõuavad otse serveri salvestusruumi andmekeskuse ribalaiusega, RPC server võimaldab sul automatiseerimist skriptida ja sisseehitatud järjekorra piirang kaitseb jagatud ressursse seadmes.