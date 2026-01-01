InfluxDB 2 on spetsiaalselt loodud ajaseeria platvorm, mis haldab andmete sissevõtmist, salvestamist, päringuid, visualiseerimist ja hoiatuste loomist ühes rakenduses. Ehitatud TSM-i salvestusmootorile koos Fluxi päringukeelega, pakub see suure läbilaskevõimega andmete sissevõtmist ja tõhusat tihendamist koos kaasaegse veebiliidesega — kõrvaldades vajaduse integreerida eraldi tööriistu nagu Grafana või Kapacitor põhiliste jälgimisvoogude jaoks.

InfluxDB 2 isemajutamine oma VPS-is eemaldab andmepunkti-põhise hinnastamise ja andmete väljamineku kulud, mis on tavalised hallatavates pilveteenustes. Sa saad ennustatavad kulud IoT-seadmete parkidele, infrastruktuuri jälgimiseks ja finantsandmete torujuhtmetele sõltumata andmete sissevõtmise mahust, püsiva salvestusruumiga aastatepikkuse ajaloolise telemeetria jaoks.