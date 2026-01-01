Paigalda InfluxDB 2 ühe klõpsuga.
Ühtne ajaseeria platvorm, mis ühendab andmebaasi, visualiseerimise, hoiatuste ja andmetöötluse ühes rakenduses.
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Millega saab ehitada InfluxDB 2
InfluxDB 2 on spetsiaalselt loodud ajaseeria platvorm, mis haldab andmete sissevõtmist, salvestamist, päringuid, visualiseerimist ja hoiatuste loomist ühes rakenduses. Ehitatud TSM-i salvestusmootorile koos Fluxi päringukeelega, pakub see suure läbilaskevõimega andmete sissevõtmist ja tõhusat tihendamist koos kaasaegse veebiliidesega — kõrvaldades vajaduse integreerida eraldi tööriistu nagu Grafana või Kapacitor põhiliste jälgimisvoogude jaoks.
InfluxDB 2 isemajutamine oma VPS-is eemaldab andmepunkti-põhise hinnastamise ja andmete väljamineku kulud, mis on tavalised hallatavates pilveteenustes. Sa saad ennustatavad kulud IoT-seadmete parkidele, infrastruktuuri jälgimiseks ja finantsandmete torujuhtmetele sõltumata andmete sissevõtmise mahust, püsiva salvestusruumiga aastatepikkuse ajaloolise telemeetria jaoks.
InfluxDB 2 peamised omadused
Flux päringukeel
Flux on funktsionaalne skriptimiskeel, mis on loodud spetsiaalselt ajaseeria andmete jaoks, võimaldades teisendusi, koondamisi ja mitme allika ühendamisi ühes päringus.
Integreeritud veebi UI
Sisseehitatud liides sisaldab visuaalset päringukoostajat, armatuurlaua redaktorit ja andmeuurijat, seega pole alustamiseks vaja välist visualiseerimisvahendit.
Sisseehitatud hoiatamine
Konfigureeri läve- ja elusolekukontrollid otse InfluxDB 2-s teavituste lõpp-punktidega Slacki, PagerDuty, HTTP veebihaakide ja muu jaoks.
Ülesannete mootor
Ajasta Fluxi skriptid andmete vähendamiseks, ETL-i teisendusteks ja andmete koondamiseks ilma väliste cron-tööde või eraldiseisvate torujuhtmeteenusteta.
Tokenipõhine juurdepääsukontroll
Peeneteralised lugemis-/kirjutusload, mis on piiratud konkreetsete salvestuskohtadega, võimaldavad peeneteralist juurdepääsukontrolli mitmele meeskonnale ja rakendusele, mis jagavad ühte eksemplari.
Miks kasutada InfluxDB 2 Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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