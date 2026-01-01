Juuruta Technitium DNS Server ühe kliki paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga DNS-server sisseehitatud reklaamiblokeerija, krüpteeritud DNS-protokollide ja täisfunktsionaalse veebihalduskonsooliga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Technitium DNS Server
Technitium DNS Server on täielikult avatud lähtekoodiga DNS-server, mis toimib nii autoriteetse nimeserverina sinu enda domeenide jaoks kui ka rekursiivse lahendajana võrguklientidele. See toetab DNS-over-TLS-i, DNS-over-HTTPS-i ja DNS-over-QUIC-i — kaitstes DNS-päringuid internetiteenuse pakkuja jälgimise ja vahemehe rünnakute eest ilma kolmandate osapoolte lahendajaid vajamata.
Lisaks standardsele lahendusele sisaldab Technitium võrgulaia reklaami- ja pahavara blokeerimist konfigureeritavate blokeerimisloendi URL-ide kaudu, DNSSEC-i valideerimist ja tsooni allkirjastamist, sisseehitatud DHCP-serverit, mitme serveri klastreerimist ja rollipõhist juurdepääsukontrolli kaheastmelise autentimisega. Ise majutamine annab sulle täieliku ülevaate igast DNS-päringust sinu võrgus, ilma et ükski väline pakkuja sinu liiklust näeks.
Technitium DNS Server peamised omadused
Võrguülene reklaamide blokeerimine
Blokeeri reklaamid, jälgijad ja pahavara domeenid kõigis sinu võrgu seadmetes, kasutades konfigureeritavaid blokeerimisloendi URL-e — üksikutel seadmetel pole klienditarkvara vaja.
Krüpteeritud DNS protokollid
Toetab DNS-over-TLS-i, DNS-over-HTTPS-i ja DNS-over-QUIC-i, et vältida pealtkuulamist ja hoida DNS-päringud privaatsena interneti teenusepakkujate ja võrgu pealtkuulajate eest.
Autoriteetne DNS-i majutus
Majuta oma DNS-tsoone DNSSEC-allkirjastamisega, kasutades RSA-d, ECDSA-d või EdDSA-d — kaotades sõltuvuse kolmandate osapoolte nimeserveritest oma sisemiste või avalike domeenide jaoks.
Kõrge jõudlusega lahendus
Asünkroonne I/O arhitektuur käsitleb üle 100 000 DNS-päringu sekundis, kasutades püsivat vahemälu, eellaadimist ja aegunud andmete serveerimise tuge maksimaalse kättesaadavuse tagamiseks.
Mitmeserveri klasterdamine
Halda ja replikeeri tsoone mitme DNS-serveri eksemplari vahel ühest veebikonsoolist dubleerimise ja hajutatud juurutuste jaoks.
Miks kasutada Technitium DNS Server Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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