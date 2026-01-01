Technitium DNS Server on täielikult avatud lähtekoodiga DNS-server, mis toimib nii autoriteetse nimeserverina sinu enda domeenide jaoks kui ka rekursiivse lahendajana võrguklientidele. See toetab DNS-over-TLS-i, DNS-over-HTTPS-i ja DNS-over-QUIC-i — kaitstes DNS-päringuid internetiteenuse pakkuja jälgimise ja vahemehe rünnakute eest ilma kolmandate osapoolte lahendajaid vajamata.

Lisaks standardsele lahendusele sisaldab Technitium võrgulaia reklaami- ja pahavara blokeerimist konfigureeritavate blokeerimisloendi URL-ide kaudu, DNSSEC-i valideerimist ja tsooni allkirjastamist, sisseehitatud DHCP-serverit, mitme serveri klastreerimist ja rollipõhist juurdepääsukontrolli kaheastmelise autentimisega. Ise majutamine annab sulle täieliku ülevaate igast DNS-päringust sinu võrgus, ilma et ükski väline pakkuja sinu liiklust näeks.