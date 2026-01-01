Juuruta BookStack ühe klõpsuga paigaldusega.
Isemajutusel põhinev wiki platvorm struktureeritud raamatute, peatükkide ja lehtede hierarhiaga organiseeritud meeskonnadokumentatsiooni jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada BookStack
BookStack on tasuta, avatud lähtekoodiga wiki, mis on ehitatud Laravelile ja mis korraldab dokumentatsiooni kolmetasandilisse hierarhiasse: raamatud, peatükid ja lehed — peegeldades seda, kuidas inimesed loomulikult struktureeritud sisust mõtlevad. WYSIWYG-redaktor, sisseehitatud Markdowni režiim ja draw.io diagrammide integreerimine tähendavad, et meeskonnad saavad dokumentatsiooni kirjutada ja illustreerida platvormilt lahkumata.
BookStacki ise majutamine oma VPS-is hoiab tundliku sisemise dokumentatsiooni — käitusjuhendid, arhitektuurilised otsused, personalipoliitikad — täielikult sinu infrastruktuuris, ilma kasutajapõhiste kuludeta ja ilma kolmandate osapoolte juurdepääsuta sinu sisule. Rollipõhised õigused võimaldavad sul täpselt kontrollida, kes saab teadmusbaasi iga jaotist lugeda või muuta.
BookStack peamised omadused
Struktureeritud hierarhia
Raamatud, peatükid ja lehed hoiavad dokumentatsiooni organiseerituna ja navigeeritavana, kui teadmusbaas kasvab tuhandete kirjeteni.
WYSIWYG ja Markdown'i redaktorid
Kirjanikud valivad oma eelistatud redigeerimiskogemuse — visuaalse plokkredaktori või puhta Markdowni reaalajas eelvaatega — leheküljepõhiselt.
Rollipõhised õigused
Peeneteraline juurdepääsukontroll raamatu, peatüki ja lehe tasandil võimaldab teil dokumentatsiooni segmenteerida meeskondade, töövõtjate ja avalike lugejate vahel.
Täistekstotsing
Kiire otsing kogu leheteksti, pealkirjade ja metaandmete ulatuses tähendab, et kasutajad leiavad vastused, ilma et peaksid teadma, kuhu sisu on salvestatud.
Lehe muudatuste ajalugu
Iga muudatus on versioonitud koos muudatuste võrdluse ja ühe klõpsuga taastamisega, pakkudes auditijälge ja turvavõrku koostöödokumentatsiooni jaoks.
Miks kasutada BookStack Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.