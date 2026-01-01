BookStack on tasuta, avatud lähtekoodiga wiki, mis on ehitatud Laravelile ja mis korraldab dokumentatsiooni kolmetasandilisse hierarhiasse: raamatud, peatükid ja lehed — peegeldades seda, kuidas inimesed loomulikult struktureeritud sisust mõtlevad. WYSIWYG-redaktor, sisseehitatud Markdowni režiim ja draw.io diagrammide integreerimine tähendavad, et meeskonnad saavad dokumentatsiooni kirjutada ja illustreerida platvormilt lahkumata.

BookStacki ise majutamine oma VPS-is hoiab tundliku sisemise dokumentatsiooni — käitusjuhendid, arhitektuurilised otsused, personalipoliitikad — täielikult sinu infrastruktuuris, ilma kasutajapõhiste kuludeta ja ilma kolmandate osapoolte juurdepääsuta sinu sisule. Rollipõhised õigused võimaldavad sul täpselt kontrollida, kes saab teadmusbaasi iga jaotist lugeda või muuta.