ExpenseOwl on minimaalne isemajutatav kulude jälgimise rakendus, mis salvestab kõik andmed kohalikesse JSON-failidesse, ilma et oleks vaja välist andmebaasi. See pakub puhast armatuurlauda koos pirasdiagrammide ja rahavoo kokkuvõtetega, sorteeritavat kulude tabelit kirjete ülevaatamiseks ning seadete paneeli kategooriate, valuuta ning andmete importimise/eksportimise haldamiseks.

ExpenseOwli isemajutamine oma VPS-is tähendab, et teie isiklikud finantsandmed ei lahku kunagi teie infrastruktuurist. Kerge disain juurutatakse sekunditega, ilma et oleks vaja andmebaasiteenust hooldada, muutes selle üheks lihtsaimaks viisiks oma isiklike finantsandmete täielikuks omandamiseks.