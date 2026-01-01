Paigalda ExpenseOwl ühe klõpsuga.
Kergekaaluline ise majutatav kulude jälgija koos armatuurlaua graafikute, kategooriahalduse ja CSV impordi/ekspordiga — andmebaasi pole vaja.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada ExpenseOwl
ExpenseOwl on minimaalne isemajutatav kulude jälgimise rakendus, mis salvestab kõik andmed kohalikesse JSON-failidesse, ilma et oleks vaja välist andmebaasi. See pakub puhast armatuurlauda koos pirasdiagrammide ja rahavoo kokkuvõtetega, sorteeritavat kulude tabelit kirjete ülevaatamiseks ning seadete paneeli kategooriate, valuuta ning andmete importimise/eksportimise haldamiseks.
ExpenseOwli isemajutamine oma VPS-is tähendab, et teie isiklikud finantsandmed ei lahku kunagi teie infrastruktuurist. Kerge disain juurutatakse sekunditega, ilma et oleks vaja andmebaasiteenust hooldada, muutes selle üheks lihtsaimaks viisiks oma isiklike finantsandmete täielikuks omandamiseks.
ExpenseOwl peamised omadused
Kulutuste armatuurlaud
Sektordiagrammid ja rahavoo kokkuvõtted annavad kohese visuaalse ülevaate kulutamisharjumustest kõigis jälgitavates kategooriates.
Kategooria haldamine
Määra ja muuda seadete paneelil kohandatud kulukategooriaid, et need vastaksid sinu isiklikule või majapidamise eelarvestamise süsteemile.
CSV import ja eksport
Liiguta andmeid ExpenseOwli sisse ja välja, kasutades CSV-faile — kasulik ajaloo importimiseks teistest rakendustest või kaasaskantavate varukoopiate loomiseks.
Andmebaasi pole vaja
Kõik kulude andmed salvestatakse kohalikesse JSON-failidesse nimetatud kettale, seega pole Postgresi ega MySQL-i teenust konfigureerida ega hooldada.
PWA tugi
Installi ExpenseOwl Progressiivse veebirakendusena lauaarvutisse või mobiilseadmesse, et saada otse brauserist rakendusega sarnane kogemus.
Miks kasutada ExpenseOwl Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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