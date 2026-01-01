Parseable on avatud lähtekoodiga jälgitavuse andmejärv, mis on spetsiaalselt loodud logide, mõõdikute ja jälgede jaoks. Rustis kirjutatud ja andmeid Apache Parquet'is salvestades neelab see suuremahulist telemeetriat murdosa hinnaga traditsioonilistest logimissüsteemidest, hoides samal ajal päringute jõudluse kiirena nutika vahemälu ja veergude kaupa salvestamise abil.

Parseable'i ise majutamine VPS-il annab sulle täieliku jälgitavuse taustasüsteemi sinu enda kontrolli all: OpenTelemetryga ühilduv HTTP sissevõtu API, sisseehitatud päringumootor SQL-i toega, armatuurlauad, hoiatused ja rollipõhine juurdepääs – kõik ilma GB-põhiste sissevõtutasudeta, tarnija lukustuseta või tundlike logiandmete saatmiseta kolmandate osapoolte SaaS-pakkujatele.