Juuruta Parseable ühe klõpsuga paigaldus.
Suure jõudlusega jälgitavuse andmejärv logide, mõõdikute ja jälgede jaoks, mis on ehitatud Rustis Apache Parquet'i peale.
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Millega saab ehitada Parseable
Parseable on avatud lähtekoodiga jälgitavuse andmejärv, mis on spetsiaalselt loodud logide, mõõdikute ja jälgede jaoks. Rustis kirjutatud ja andmeid Apache Parquet'is salvestades neelab see suuremahulist telemeetriat murdosa hinnaga traditsioonilistest logimissüsteemidest, hoides samal ajal päringute jõudluse kiirena nutika vahemälu ja veergude kaupa salvestamise abil.
Parseable'i ise majutamine VPS-il annab sulle täieliku jälgitavuse taustasüsteemi sinu enda kontrolli all: OpenTelemetryga ühilduv HTTP sissevõtu API, sisseehitatud päringumootor SQL-i toega, armatuurlauad, hoiatused ja rollipõhine juurdepääs – kõik ilma GB-põhiste sissevõtutasudeta, tarnija lukustuseta või tundlike logiandmete saatmiseta kolmandate osapoolte SaaS-pakkujatele.
Parseable peamised omadused
Parquet-natiivne salvestus
Salvesta sissevõetud sündmused veerupõhiste Apache Parquet failidena, et võimaldada kiireid analüütilisi päringuid ja märkimisväärset tihendust võrreldes toore JSONiga.
OpenTelemetry valmis
Võta vastu logisid, mõõdikuid ja jälgi üle OpenTelemetry protokolli, et olemasolevad kogujad ja SDK-d saaksid andmeid edastada ilma koodimuudatusteta.
SQL päringumootor
Küsige telemeetriat tuttava ANSI SQL-iga mis tahes ajavahemikus, alla sekundi reageerimisajaga indekseeritud väljadel ja partitsioonitud skannimiste puhul.
Sisseehitatud armatuurlauad
Loo interaktiivseid armatuurlaudu ja salvestatud päringuid otse Parseable'is, ilma eraldi visualiseerimisvahendit lisamata.
Hoiatused ja RBAC
Määra lävepõhised hoiatused logivoogudele ja anna piiratud juurdepääs meeskondadele rollipõhise juurdepääsukontrolli kaudu voogudele ja rentnikele.
Kulutõhus säilitamine
Nutikas vahemälu ja astmeline salvestusruum hoiavad värskeid andmeid päringuteks kiiresti kättesaadavana, samal ajal kui vanemad partitsioonid jäävad kettal tihendatuks pikaajaliseks säilitamiseks.
Miks kasutada Parseable Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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