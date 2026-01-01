Duck DNS on tasuta dünaamiline DNS-teenus, mida usaldavad miljonid kodulabori kasutajad ja isemajutajad, et säilitada usaldusväärne juurdepääs serveritele ja seadmetele elamute internetiühenduste taga. Enamik internetiteenuse pakkujaid määrab muutuvaid IP-aadresse, kuid Duck DNS lahendab selle, jälgides pidevalt sinu avalikku IP-d ja uuendades sinu valitud alamdomeeni kohe, kui see muutub — kõik tasuta.

See mall käivitab ametliku Duck DNS-i kliendikonteineri hosti võrgurežiimis, andes sellele täpse IP-nähtavuse. Konfiguratsioon säilib taaskäivituste vahel, nii et sinu alamdomeeni ja tokeni seaded ei lähe kunagi kaotsi. Ükskõik, kas vajad stabiilset juurdepääsu koduserverile, Raspberry Pi projektile või isemajutatud VPS-rakendusele, Duck DNS kaotab vajaduse maksta staatilise IP või kommertsliku DDNS-teenuse eest.