Juuruta DuckDNS ühe klõpsuga paigaldusena.
Tasuta dünaamiline DNS-klient, mis hoiab sinu domeeni automaatselt suunatud sinu praegusele IP-aadressile ilma staatilise IP-ta.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada DuckDNS
Duck DNS on tasuta dünaamiline DNS-teenus, mida usaldavad miljonid kodulabori kasutajad ja isemajutajad, et säilitada usaldusväärne juurdepääs serveritele ja seadmetele elamute internetiühenduste taga. Enamik internetiteenuse pakkujaid määrab muutuvaid IP-aadresse, kuid Duck DNS lahendab selle, jälgides pidevalt sinu avalikku IP-d ja uuendades sinu valitud alamdomeeni kohe, kui see muutub — kõik tasuta.
See mall käivitab ametliku Duck DNS-i kliendikonteineri hosti võrgurežiimis, andes sellele täpse IP-nähtavuse. Konfiguratsioon säilib taaskäivituste vahel, nii et sinu alamdomeeni ja tokeni seaded ei lähe kunagi kaotsi. Ükskõik, kas vajad stabiilset juurdepääsu koduserverile, Raspberry Pi projektile või isemajutatud VPS-rakendusele, Duck DNS kaotab vajaduse maksta staatilise IP või kommertsliku DDNS-teenuse eest.
DuckDNS peamised omadused
Automaatsed IP uuendused
Tuvastab, kui sinu avalik IP-aadress muutub, ja värskendab koheselt sinu Duck DNS-i alamdomeeni, tagades katkematu juurdepääsu.
IPv4 ja IPv6 tugi
Töötab mõlema aadressiperekonnaga, nii et teie alamdomeen püsib ajakohasena olenemata teie ISP IP-versiooni määramisest.
Mitu alamdomeeni
Haldab mitut Duck DNS alamdomeeni ühes konteineris, pakkudes komadega eraldatud alamdomeenide nimekirja.
Alati aktiivne VPS
VPS-is töötamine tagab, et uuendused käivituvad graafiku järgi 24/7, isegi siis, kui koduvõrgu seadmed taaskäivituvad või kaotavad toite.
Püsiv konfiguratsioon
Salvestab sinu tokeni ja alamdomeeni seaded spetsiaalsesse kettaruumi, nii et klient taastub õigesti pärast konteineri taaskäivitusi.
Miks kasutada DuckDNS Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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