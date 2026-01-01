Deploy Jupyter Notebook in one click installation.
Interactive web environment for writing and executing live code, data analysis, and visualizations in one document.
Valige VPS-pakett Jupyter Notebook jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Jupyter Notebook
Jupyter Notebook is the cornerstone tool for interactive computing, combining executable code cells, rich text, mathematical equations, and inline visualizations in a single shareable document. It is the standard environment for data science, machine learning experimentation, and reproducible research across academia and industry.
Self-hosting Jupyter Notebook on a VPS removes cloud execution limits, protects sensitive datasets from third-party platforms, and gives you persistent storage that survives container restarts — so your notebooks, datasets, and experiment results are always where you left them.
Jupyter Notebook peamised omadused
Live Code Execution
Run Python code cell-by-cell with immediate output, making iterative data exploration and debugging fast and intuitive.
Inline Visualizations
Render Matplotlib, Seaborn, and Plotly charts directly in the notebook alongside the code that generates them.
Reproducible Research
Combine code, Markdown explanations, and LaTeX equations in one document that captures both the analysis and the reasoning behind it.
Persistent Storage
Notebooks and datasets persist in a dedicated volume across container restarts, ensuring your work is never lost between sessions.
Token-Based Access
Protect your notebook environment with a configurable access token, keeping your data and code private on your public VPS.
Miks kasutada Jupyter Notebook Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.