Paigalda Reiverr ühe klõpsuga.
Ühtne telerisõbralik liides Jellyfini, TMDB, Sonarri ja Radarr jaoks, mis asendab Overseerr-stiilis avastamise.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Reiverr
Reiverr on avatud lähtekoodiga esiots, mis ühendab meedia avastamise, taotlemise ja taasesituse üheks telerisõbralikuks liideseks. Selle asemel, et hüpata Jellyfini, TMDB'i, Sonarri ja Radarr'i vahel, saavad kasutajad sirvida trendikaid pealkirju, saada isikupärastatud soovitusi, taotleda puuduvat sisu ja voogedastada seda, mis on juba nende teegis — seda kõike ühest rakendusest, mis on optimeeritud pultide ja 10-jala kasutajaliideste jaoks.
Reiverr'i ise majutamine oma VPS-is hoiab iga ühendatud API võtme, vaatamisajaloo ja taotluste logi sinu kontrolli all. Pistikprogrammipõhine arhitektuur võimaldab sul lisada uusi voogedastusallikaid ilma tuuma muutmata, ja sama taustaprogramm saab toita nii veebirakendust kui ka natiivset versiooni Samsung Tizeni nutitelerites.
Reiverr peamised omadused
TMDB avastamine
Sirvi populaarseid filme ja saateid, isikupärastatud soovitusi, osatäitjaid, hinnanguid ja treilereid The Movie Database'i toel.
Jellyfin taasesitus
Voogesita sisu, mis on juba sinu Jellyfini teegis, otse Reiverris, ilma rakendusi või seansse vahetamata.
Sonarr ja Radarr päringud
Saada puuduvad pealkirjad otse Sonarr'i või Radarr'i automaatseks allalaadimiseks ja teeki importimiseks, ilma kummagi kasutajaliidest avamata.
TV-keskne liides
Kaugjuhtimispuldiga kasutatav navigeerimine, suur tüpograafia ja fookuse esiletõstmine, mis on algusest peale disainitud nutitelerite ja digibokside jaoks.
Pistikprogrammi arhitektuur
Asetage täiendavad taasesituse või allika pistikprogrammid ühendatud pistikprogrammide kausta, et laiendada Reiverri ilma tõmmist uuesti üles ehitamata.
Tizen nutiteleri järk
Ühenda majutatud taustaprogramm ametliku Tizeni versiooniga, et installida Reiverr natiivrakendusena Samsungi nutiteleritesse.
Miks kasutada Reiverr Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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