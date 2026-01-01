Reiverr on avatud lähtekoodiga esiots, mis ühendab meedia avastamise, taotlemise ja taasesituse üheks telerisõbralikuks liideseks. Selle asemel, et hüpata Jellyfini, TMDB'i, Sonarri ja Radarr'i vahel, saavad kasutajad sirvida trendikaid pealkirju, saada isikupärastatud soovitusi, taotleda puuduvat sisu ja voogedastada seda, mis on juba nende teegis — seda kõike ühest rakendusest, mis on optimeeritud pultide ja 10-jala kasutajaliideste jaoks.

Reiverr'i ise majutamine oma VPS-is hoiab iga ühendatud API võtme, vaatamisajaloo ja taotluste logi sinu kontrolli all. Pistikprogrammipõhine arhitektuur võimaldab sul lisada uusi voogedastusallikaid ilma tuuma muutmata, ja sama taustaprogramm saab toita nii veebirakendust kui ka natiivset versiooni Samsung Tizeni nutitelerites.