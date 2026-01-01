Tiny File Manager on kompaktne, avatud lähtekoodiga failihaldur, mis töötab täielikult ühe PHP-failina, pakkudes sulle täisfunktsionaalset brauseripõhist liidest failide haldamiseks sinu serveris ilma SSH või FTP klientideta. See toetab failide üleslaadimist ja allalaadimist, kopeerimist, teisaldamist, ümbernimetamist, kustutamist, arhiivide loomist ja sisseehitatud tekstiredaktorit — kõik on ligipääsetav puhta ja tundliku veebiliidese kaudu.

Tiny File Manageri isemajutamine sinu VPS-is hoiab sinu failid sinu kontrolli all ja võimaldab sul anda rollipõhise juurdepääsu meeskonnaliikmetele erinevate õiguste tasemetega. Selle minimaalne jalajälg tähendab, et see töötab sinu olemasolevate rakenduste kõrval, lisamata märgatavat ressursikulu.