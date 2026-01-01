Paigalda Tiny File Manager ühe klõpsuga.
Kergekaaluline ühefaililine PHP veebifailihaldur serverifailide üleslaadimiseks, allalaadimiseks ja korraldamiseks mis tahes brauserist.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Tiny File Manager
Tiny File Manager on kompaktne, avatud lähtekoodiga failihaldur, mis töötab täielikult ühe PHP-failina, pakkudes sulle täisfunktsionaalset brauseripõhist liidest failide haldamiseks sinu serveris ilma SSH või FTP klientideta. See toetab failide üleslaadimist ja allalaadimist, kopeerimist, teisaldamist, ümbernimetamist, kustutamist, arhiivide loomist ja sisseehitatud tekstiredaktorit — kõik on ligipääsetav puhta ja tundliku veebiliidese kaudu.
Tiny File Manageri isemajutamine sinu VPS-is hoiab sinu failid sinu kontrolli all ja võimaldab sul anda rollipõhise juurdepääsu meeskonnaliikmetele erinevate õiguste tasemetega. Selle minimaalne jalajälg tähendab, et see töötab sinu olemasolevate rakenduste kõrval, lisamata märgatavat ressursikulu.
Tiny File Manager peamised omadused
Täielikud failitoimingud
Laadi üles, laadi alla, kopeeri, teisalda, nimeta ümber ja kustuta faile ja kaustu otse brauserist, ilma et oleks vaja SSH või FTP ligipääsu.
Mitme kasutaja juurdepääs
Määra mitu kasutajakontot individuaalsete paroolide ja õiguste tasemetega, sealhulgas ainult lugemise rollid piiratud juurdepääsu jaoks.
Sisseehitatud tekstiredaktor
Muutke konfiguratsioonifaile, skripte ja koodi otse brauseris süntaksi esiletõstmise toega, vältides vajadust eraldi redaktori järele.
Arhiivi tugi
Loo ZIP-arhiive ja paki lahti tihendatud faile veebiliidese kaudu, lihtsustades partiiülekandeid ja varukoopiaid ilma käsurea tööriistadeta.
Failiotsing
Otsi kataloogidest failinime või sisu järgi, et kiiresti faile leida, ilma kaustapuid käsitsi navigeerimata.
Miks kasutada Tiny File Manager Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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