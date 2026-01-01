useSend on avatud lähtekoodiga alternatiiv Resendile, SendGridile ja Postmarkile, mis võimaldab sul omada kogu oma e-kirjade saatmise süsteemi. Ehitatud Next.js-i peale, kasutades AWS SES-i saatmise taustaprogrammina, pakub see puhast REST API-t ja SMTP-lüüsi nii tehingu- kui ka turundusmeilide jaoks — ilma e-kirja tasude või tarnijast sõltuvuseta.

useSendi ise majutamine oma VPS-is annab sinu saatmisdomeenid, tellijate nimekirjad ja e-posti analüütika täielikult sinu kontrolli alla. Saad ühtse juhtpaneeli saatmisvõime jälgimiseks, domeenide haldamiseks, tagastuste ja veebihaakide käsitlemiseks ning kampaaniate ajastamiseks — kõik sinu enda omanduses olevast infrastruktuurist.