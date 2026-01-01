Juuruta useSend ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga e-kirjade saatmise infrastruktuur — majuta ise oma tehingu- ja turundusmeilide platvorm.
Valige VPS-pakett useSend jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada useSend
useSend on avatud lähtekoodiga alternatiiv Resendile, SendGridile ja Postmarkile, mis võimaldab sul omada kogu oma e-kirjade saatmise süsteemi. Ehitatud Next.js-i peale, kasutades AWS SES-i saatmise taustaprogrammina, pakub see puhast REST API-t ja SMTP-lüüsi nii tehingu- kui ka turundusmeilide jaoks — ilma e-kirja tasude või tarnijast sõltuvuseta.
useSendi ise majutamine oma VPS-is annab sinu saatmisdomeenid, tellijate nimekirjad ja e-posti analüütika täielikult sinu kontrolli alla. Saad ühtse juhtpaneeli saatmisvõime jälgimiseks, domeenide haldamiseks, tagastuste ja veebihaakide käsitlemiseks ning kampaaniate ajastamiseks — kõik sinu enda omanduses olevast infrastruktuurist.
useSend peamised omadused
REST API & SMTP
Saada e-kirju arendajasõbraliku REST API või standardse SMTP kaudu — otse ühilduv olemasolevate rakenduste ja e-posti teekidega.
Tarne analüütika
Jälgi kohale toimetatud, avatud, klõpsatud ja põrkunud e-kirju reaalajas sisseehitatud analüütika armatuurlauaga.
Domeenihaldus
Lisa ja kinnita kohandatud saatmisdomeenid DNS-kirje juhiste abil, hoides e-posti maine seotuna sinu enda infrastruktuuriga.
Planeeritud saatmine
Järjesta e-kirjad tulevaseks kohaletoimetamiseks, kasutades Schedule API-t, võimaldades tilkkampaaniaid ja ajavöönditega arvestavaid tehinguvooge.
Webhooki sündmused
Saate reaalajas kohaletoimetamise sündmusi — tagastused, kaebused, avamised ja klõpsud — konfigureeritavate veebihaakide kaudu edasiseks töötlemiseks.
Miks kasutada useSend Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.