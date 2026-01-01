Headroom on avatud lähtekoodiga konteksti tihendamise vahevara AI agentidele ja LLM-põhistele rakendustele. Läbipaistva proksina juurutatuna asub see teie agendi ja mis tahes OpenAI-ga ühilduva API lõpp-punkti vahel, tihendades automaatselt tööriistade väljundeid, logisid, RAG-i tükke, faile ja vestluse ajalugu – vähendades tokenite kasutust 60–95% ilma vastuse täpsust kaotamata.

Headroom integreerub loomulikult Claude Code'i, Cursoriga ja teiste MCP-ga ühilduvate tööriistadega oma sisseehitatud MCP serveri liidese kaudu. Ise majutamine teie VPS-is välistab kolmanda osapoole andmete avalikustamise ja annab teile täieliku kontrolli selle üle, millise AI taustasüsteemiga teie agendid ühenduvad.