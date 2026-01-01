Juuruta Headroom ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga konteksti tihendamise puhverserver, mis vähendab LLM-i tokeni kasutust 60–95% võrra AI agentidele ja kodeerimisvahenditele.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Headroom
Headroom on avatud lähtekoodiga konteksti tihendamise vahevara AI agentidele ja LLM-põhistele rakendustele. Läbipaistva proksina juurutatuna asub see teie agendi ja mis tahes OpenAI-ga ühilduva API lõpp-punkti vahel, tihendades automaatselt tööriistade väljundeid, logisid, RAG-i tükke, faile ja vestluse ajalugu – vähendades tokenite kasutust 60–95% ilma vastuse täpsust kaotamata.
Headroom integreerub loomulikult Claude Code'i, Cursoriga ja teiste MCP-ga ühilduvate tööriistadega oma sisseehitatud MCP serveri liidese kaudu. Ise majutamine teie VPS-is välistab kolmanda osapoole andmete avalikustamise ja annab teile täieliku kontrolli selle üle, millise AI taustasüsteemiga teie agendid ühenduvad.
Headroom peamised omadused
Tohutu tokeni kokkuhoid
Tihendab tööriista väljundeid, logisid ja vestluse ajalugu enne LLM-ile saatmist, vähendades märgi kasutust 60–95% täpsust ohverdamata.
Koodivaba puhverserver
Toimib sisestatava puhverserverina sinu agendi ja mis tahes OpenAI-ühilduva API vahel — SDK muudatusi pole vaja tokenite koheseks säästmiseks.
Konteksti deduplikatsioon
Eemaldab automaatselt jagatud kontekstist kordused Claude'i, Codexe'i, Gemini ja teiste samas seansis töötavate agentide vahel.
MCP serveri tugi
Pakub pakkimistööriistu MCP lõpp-punktidena, integreerudes loomulikult Claude Code'i, Cursoriga ja mis tahes MCP-ühilduva kodeerimisagendiga.
Kohandatud taustaprogrammi marsruutimine
Suuna päringud mis tahes OpenAI-ühilduvasse taustaprogrammi, konfigureerides ühe keskkonnamuutuja — agendi koodis muudatusi pole vaja.
Miks kasutada Headroom Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.