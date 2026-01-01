Juuruta R2R ühe klõpsuga paigaldusena.
Tootmisvalmis RAG raamistik hübriidotsingu, teadmusgraafikute ja agentipõhise otsingu API-ga AI rakenduste jaoks.
Valige VPS-pakett R2R jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada R2R
R2R on avatud lähtekoodiga otsingutega täiustatud genereerimise raamistik, mis on loodud tootmiskasutuseks algusest peale. See ühendab hübriidse semantilise ja märksõnaotsingu vastastikuse järjestuse sulandamisega, automaatse teadmusgraafi loomisega, multimodaalse dokumentide sissevõtmisega ja agentse otsingu API-ga, mis võimaldab suurtel keelemudelitel otsingut orkestreerida osana oma arutluskäigust.
R2R-i ise majutamine oma VPS-is hoiab dokumendid, vektorindeksid ja vestluste ajaloo sinu täieliku kontrolli all, ilma päringupõhiste tasudeta ja ilma kolmandate osapoolte juurdepääsuta sinu teadmusbaasile. See juurutus ühendab R2R API ametliku juhtpaneeliga ja PostgreSQL-i pluss pgvectori andmebaasiga, andes sulle täieliku RAG-virna, mida saad laiendada mis tahes LLM-i pakkujaga.
R2R peamised omadused
Hübriidotsing
Ühenda vektori sarnasus ja täisteksti märksõnaotsing vastastikuse järjestuse sulandamisega, et esile tuua iga päringu jaoks kõige asjakohasem kontekst.
Teadmusgraafid
Automaatne olemi- ja seoste eraldamine loob graafiindeksi koos vektoritega, võimaldades dokumentidevahelist arutluskäiku, mida lihtne otsing ei suuda võrrelda.
Multimodaalne söötmine
Sõeluda PDF-e, Wordi dokumente, tabelarvutusi, pilte ja heli ühtsesse indeksisse, kirjutamata iga formaadi jaoks kohandatud sissevõtukoodi.
Agendipõhine RAG
Arutlevad agendid hangivad, kritiseerivad ja täpsustavad vastuseid iteratiivselt — tootes kõrgema kvaliteediga vastuseid kui ühekordsed RAG-torujuhtmed.
Mitme pakkuja LLM-id
Ühenda OpenAI, Anthropicu, Google'i, Azure'i, Ollama ja üle 20 muu LLM-i pakkuja ühe konfiguratsiooni kaudu — uuesti indekseerimist pole vaja.
REST API ja SDKd
Täielik REST API pluss ametlikud Pythoni ja JavaScripti SDK-d võimaldavad sul manustada R2R otsingu kohandatud rakendustesse ja automatiseeritud töövoogudesse.
Miks kasutada R2R Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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