R2R on avatud lähtekoodiga otsingutega täiustatud genereerimise raamistik, mis on loodud tootmiskasutuseks algusest peale. See ühendab hübriidse semantilise ja märksõnaotsingu vastastikuse järjestuse sulandamisega, automaatse teadmusgraafi loomisega, multimodaalse dokumentide sissevõtmisega ja agentse otsingu API-ga, mis võimaldab suurtel keelemudelitel otsingut orkestreerida osana oma arutluskäigust.

R2R-i ise majutamine oma VPS-is hoiab dokumendid, vektorindeksid ja vestluste ajaloo sinu täieliku kontrolli all, ilma päringupõhiste tasudeta ja ilma kolmandate osapoolte juurdepääsuta sinu teadmusbaasile. See juurutus ühendab R2R API ametliku juhtpaneeliga ja PostgreSQL-i pluss pgvectori andmebaasiga, andes sulle täieliku RAG-virna, mida saad laiendada mis tahes LLM-i pakkujaga.