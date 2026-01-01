Gatus on arendajakeskne tööaja jälgimise tööriist ja olekuleht, mis jälgib HTTP API-de, TCP teenuste, DNS kirjete, ICMP sihtmärkide, SSH hostide, gRPC lõpp-punktide ja SSL sertifikaatide seisundit deklaratiivse YAML-konfiguratsiooni alusel. See hindab tingimusi – olekukoode, vastamisaegu, sisu ja sertifikaatide aegumist – ning kuvab reaalajas armatuurlaua koos iga lõpp-punkti ajaloolise tööaja protsentidega.

Gatuse ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu jälgimisinfrastruktuuri sõltumatuna teenustest, mida see jälgib, välistab kontrollipõhised SaaS-tasud ja võimaldab sul suunata teavitusi läbi enam kui 40 integratsiooni – sealhulgas Slack, Discord, PagerDuty ja Telegram – ilma et sinu jälgimisandmed sinu keskkonnast lahkuksid.