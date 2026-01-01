Paigalda Gatus ühe klõpsuga.
Arendajakeskne olekuleht automaatse mitmeprotokollilise jälgimise, tingimuslike hoiatuste ja reaalajas käideldavuse armatuurlaudadega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Gatus
Gatus on arendajakeskne tööaja jälgimise tööriist ja olekuleht, mis jälgib HTTP API-de, TCP teenuste, DNS kirjete, ICMP sihtmärkide, SSH hostide, gRPC lõpp-punktide ja SSL sertifikaatide seisundit deklaratiivse YAML-konfiguratsiooni alusel. See hindab tingimusi – olekukoode, vastamisaegu, sisu ja sertifikaatide aegumist – ning kuvab reaalajas armatuurlaua koos iga lõpp-punkti ajaloolise tööaja protsentidega.
Gatuse ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu jälgimisinfrastruktuuri sõltumatuna teenustest, mida see jälgib, välistab kontrollipõhised SaaS-tasud ja võimaldab sul suunata teavitusi läbi enam kui 40 integratsiooni – sealhulgas Slack, Discord, PagerDuty ja Telegram – ilma et sinu jälgimisandmed sinu keskkonnast lahkuksid.
Gatus peamised omadused
Mitmeprotokolliline jälgimine
Jälgi HTTP, TCP, DNS, ICMP, SSH, gRPC ja SSL sertifikaatide aegumist ühest YAML-i konfiguratsioonist — agente ega lisakoodi pole vaja.
Tingimuslikud hoiatused
Määra täpsed hoiatustingimused olekukoodidele, reageerimisaegadele, JSON-i sisu väljadele ja sertifikaadi aegumisele, 40+ integratsiooniga, sealhulgas Slack ja PagerDuty.
Prometheus mõõdikud
Avalda lõpp-punkti seisund ja latentsus /metrics lõpp-punkti kaudu otseseks integreerimiseks Grafanaga ja sinu olemasoleva jälgitavuse virnaga.
Manustatavad märgid
Genereeri SVG tööaja ja vastamisaja märgid, et manustada need GitHubi README-failidesse, dokumentatsioonisaitidele või avalikele olekulehtedele.
Hooldusaknad
Planeeri seisakuaegu, et summutada valehäireid juurutamiste, hoolduse või teadaolevate katkestuste ajal, ilma oma hoiatuseeskirju muutmata.
Miks kasutada Gatus Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.