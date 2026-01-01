Paigalda Speakr ühe klõpsuga.
Isemajutusel põhinev AI transkriptsiooniplatvorm, mis muudab kõneheli otsitavateks, organiseeritud teadmisteks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Speakr
Speakr on ise majutatav AI transkribeerimise ja märkmete tegemise platvorm, mis on loodud sinu helisisu jäädvustamiseks, transkribeerimiseks ja mõtestamiseks. See toetab mitut transkribeerimise taustasüsteemi — sealhulgas WhisperX, OpenAI ja Mistral — andes sulle paindlikkuse valida kohaliku või pilvepõhise töötlemise vahel. Kõneleja diariseerimine, hääleprofiilid ja AI-ga loodud kokkuvõtted aitavad esile tuua teadmisi koosolekutest, intervjuudest ja loengutest.
Mitme kasutaja toega, OIDC SSO-ga, REST API-ga veebikonksudega ja integratsioonidega n8n, Zapier ja Make jaoks, sobitub Speakr loomulikult meeskonna töövoogudesse. Selle ise majutamine hoiab kõik salvestised ja transkriptsioonid sinu täieliku kontrolli all.
Speakr peamised omadused
Paindlikud transkriptsiooni taustaprogrammid
Ühenda WhisperX-iga, OpenAI'ga, Mistraliga või mis tahes ühilduva ASR-teenusega vastavalt sinu privaatsuse ja täpsuse nõuetele.
Kõneleja eristamine
Automaatselt tuvastab ja sildistab üksikuid kõnelejaid salvestistes, hääleprofiili toega WhisperX-i kasutamisel.
AI kokkuvõtted ja otsing
Loo automaatseid kokkuvõtteid ja kasuta semantilist päringurežiimi tähenduse otsimiseks kogu oma transkriptsioonide kogust.
Mitmekasutaja ja SSO
Toetab mitut kasutajat täpse jagamise, avalike linkide ja OIDC SSO-ga, sealhulgas Keycloak, Azure AD, Google ja Auth0.
Töövoo integratsioonid
Käivita edasine automatiseerimine REST API ja webhookide kaudu, kasutades valmisühendusi n8n-i, Zapieri ja Make'i jaoks.
Miks kasutada Speakr Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.