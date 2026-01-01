Speakr on ise majutatav AI transkribeerimise ja märkmete tegemise platvorm, mis on loodud sinu helisisu jäädvustamiseks, transkribeerimiseks ja mõtestamiseks. See toetab mitut transkribeerimise taustasüsteemi — sealhulgas WhisperX, OpenAI ja Mistral — andes sulle paindlikkuse valida kohaliku või pilvepõhise töötlemise vahel. Kõneleja diariseerimine, hääleprofiilid ja AI-ga loodud kokkuvõtted aitavad esile tuua teadmisi koosolekutest, intervjuudest ja loengutest.

Mitme kasutaja toega, OIDC SSO-ga, REST API-ga veebikonksudega ja integratsioonidega n8n, Zapier ja Make jaoks, sobitub Speakr loomulikult meeskonna töövoogudesse. Selle ise majutamine hoiab kõik salvestised ja transkriptsioonid sinu täieliku kontrolli all.