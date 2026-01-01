Paigalda Swing Music ühe klõpsuga.
Isemajutusel põhinev muusika voogedastuse server Spotify-sarnase kasutajaliidesega sinu isikliku helikogu, igapäevaste mikside, laulusõnade ja FLAC-toega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Swing Music
Swing Music pakub sinu isiklikule helikogule voogedastuskvaliteediga elamust, mida pakuvad kommertsteenused — ilma liitumistasude, litsentsipiirangute või helipakkimiseta. See skaneerib automaatselt sinu muusikakaustad, eraldab metaandmed ja korraldab kõik esitaja, albumi ja žanri järgi poleeritud veebiliidesega, mis sisaldab albumikujundust, laulusõnade kuvamist ja isikupärastatud igapäevaseid mikse, mis on loodud sinu kuulamisajaloo põhjal.
Isemajutus sinu VPS-is annab sulle usaldusväärse kaugjuurdepääsu sinu teegile kõikjalt, sõltumata kodusest üleslaadimiskiirusest või dünaamilistest IP-aadressidest. FLAC ja kadudeta vormingud mängivad loomulikult, nii et sinu helikvaliteet ei ole kunagi ohustatud, ja mitme kasutaja profiilid tähendavad, et kogu pere saab jagada ühte teeki, säilitades samal ajal eraldi kuulamisajalood.
Swing Music peamised omadused
Kadudeta heli voogedastus
Edastab FLAC-i ja muid kadudeta formaate loomulikult ilma transkodeerimise või pakkimiseta, säilitades teie salvestiste täieliku helikvaliteedi.
Igapäevased miksid
Genereerib isikupärastatud esitusloendeid sinu kuulamisajaloost, tuues esile albumeid, mida sa pole hiljuti mänginud, ja hoides sinu teegi värskena.
Laulusõnade kuvamine
Näitab sünkroonitud laulusõnu taasesituse ajal, et saaksid kaasa laulda ilma eraldi rakenduse või brauseri vaheleheta.
Last.fm skrobeldamine
Logib automaatselt iga lugu, mida Last.fm-is mängid, hoides sinu kuulamisstatistika ja muusikasoovitused ajakohasena.
Mitme kasutaja profiilid
Iga kasutaja haldab oma kuulamisajalugu, lemmikuid ja soovitusi, jagades samal ajal serveris sama muusikakogu.
Miks kasutada Swing Music Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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