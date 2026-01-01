Swing Music pakub sinu isiklikule helikogule voogedastuskvaliteediga elamust, mida pakuvad kommertsteenused — ilma liitumistasude, litsentsipiirangute või helipakkimiseta. See skaneerib automaatselt sinu muusikakaustad, eraldab metaandmed ja korraldab kõik esitaja, albumi ja žanri järgi poleeritud veebiliidesega, mis sisaldab albumikujundust, laulusõnade kuvamist ja isikupärastatud igapäevaseid mikse, mis on loodud sinu kuulamisajaloo põhjal.

Isemajutus sinu VPS-is annab sulle usaldusväärse kaugjuurdepääsu sinu teegile kõikjalt, sõltumata kodusest üleslaadimiskiirusest või dünaamilistest IP-aadressidest. FLAC ja kadudeta vormingud mängivad loomulikult, nii et sinu helikvaliteet ei ole kunagi ohustatud, ja mitme kasutaja profiilid tähendavad, et kogu pere saab jagada ühte teeki, säilitades samal ajal eraldi kuulamisajalood.