Apache Tika on sisu tuvastamise ja analüüsi raamistik, mis pakub ühtset REST API-t teksti, metaandmete ja struktuuri eraldamiseks enam kui tuhandest failivormingust, sealhulgas PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, pildid, heli, video ja arhiivifailid. Selle asemel, et integreerida kümneid parseriteeke iga vormingu jaoks, saadavad rakendused toorbaidid Tika Serverile ja saavad normaliseeritud väljundi.

Tika Serveri ise majutamine oma VPS-is hoiab dokumendi sisu teie kontrolli all olevas infrastruktuuris — oluline konfidentsiaalsete lepingute, sisedokumentide ja reguleeritud andmete puhul — eemaldades samal ajal dokumendipõhised tasud ja kiirusepiirangud, mida nõuavad majutatud eraldamise API-d. Täielik pilt sisaldab Tesseract OCR-i ja GDAL-i, nii et skaneeritud PDF-id ja pildifailid on kohe otsitavad.