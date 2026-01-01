Juuruta Apache Tika ühe klõpsuga paigaldusena.
Avatud lähtekoodiga sisuanalüüsi tööriistakomplekt, mis tuvastab ja eraldab metaandmeid ja teksti enam kui tuhandest failitüübist.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Apache Tika
Apache Tika on sisu tuvastamise ja analüüsi raamistik, mis pakub ühtset REST API-t teksti, metaandmete ja struktuuri eraldamiseks enam kui tuhandest failivormingust, sealhulgas PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, pildid, heli, video ja arhiivifailid. Selle asemel, et integreerida kümneid parseriteeke iga vormingu jaoks, saadavad rakendused toorbaidid Tika Serverile ja saavad normaliseeritud väljundi.
Tika Serveri ise majutamine oma VPS-is hoiab dokumendi sisu teie kontrolli all olevas infrastruktuuris — oluline konfidentsiaalsete lepingute, sisedokumentide ja reguleeritud andmete puhul — eemaldades samal ajal dokumendipõhised tasud ja kiirusepiirangud, mida nõuavad majutatud eraldamise API-d. Täielik pilt sisaldab Tesseract OCR-i ja GDAL-i, nii et skaneeritud PDF-id ja pildifailid on kohe otsitavad.
Apache Tika peamised omadused
Tuhande-pluss vormingud
Töötle PDF-i, Office'i, OpenDocumenti, EPUB-i, HTML-i, RTF-i, MBOX-i, pilte, heli, videot ja kümneid arhiivivorminguid ühe ühtse REST-liidese kaudu.
Sisseehitatud OCR
Täielik kujutis komplekteerib Tesseracti koos inglise, prantsuse, saksa, itaalia ja hispaania keelepakettidega, nii et skaneeritud PDF-id ja pildifailid annavad otsitava teksti ilma lisateenusteta.
REST API server
Teksti eraldamise, metaandmete, keele tuvastamise ja MIME-tüübi tuvastamise lõpp-punktid võimaldavad igal taustasüsteemil integreerida dokumenditöötlust lihtsa HTTP POST-päringuga.
Keele tuvastus
Tuvasta automaatselt mis tahes eraldatud teksti keel, võimaldades järgnevat otsingute indekseerimist, tõlkimist ja marsruutimisvooge ilma lisateeke kaasamata.
Torujuhe valmis
Toimib eraldamisetapina otsinguplatvormide, RAG-i sissevõtmise, e-avastuse töövoogude ja digitaalse säilitamise süsteemide jaoks, mis vajavad normaliseeritud teksti erinevatest dokumentidest.
Miks kasutada Apache Tika Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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