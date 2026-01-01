Paigalda Grocy ühe klõpsuga.
Ise majutatav toidu- ja majapidamishalduse rakendus toiduvarude, aegumiskuupäevade ja ostunimekirjade jälgimiseks.
Valige VPS-pakett Grocy jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Grocy
Grocy on veebipõhine majapidamishaldussüsteem, mis on üles ehitatud toiduvarude haldamisele. See jälgib, mis sul on, millal see aegub ja kui palju sa tarbid, seejärel kasutab neid andmeid täpsete ostunimekirjade loomiseks, raiskamise vältimiseks ja aitab sul planeerida retsepte juba sahvris olevatest koostisosadest.
Ise majutamine oma VPS-is tähendab, et sinu majapidamise varude andmed jäävad privaatseks, on ligipääsetavad igast pereseadmest, olgu kodus või poes, ega ole kunagi seotud tellimusega ega tarnija poolt suletud. Kerge PHP ja SQLite'i virn töötab mugavalt koos teiste teenustega isegi tagasihoidlikul VPS-il.
Grocy peamised omadused
Aegumiskuupäeva jälgimine
Logi iga toote ostu- ja aegumiskuupäevad, et Grocy saaks sind hoiatada enne, kui tooted riknevad, vähendades toidujäätmeid kogu majapidamises.
Nutikad ostunimekirjad
Ostunimekirjad genereeritakse automaatselt retseptinõuetest ja minimaalsetest laovarudest, nii et sa ostad ainult seda, mida sa tegelikult vajad.
Vöötkoodi skannimine
Skanni toote vöötkoode mis tahes mobiilibrauserist, et koheselt otsida ja logida tooteid, ilma et peaksid tootenimesid või koguseid käsitsi sisestama.
Retsepti haldamine
Salvesta retseptid koostisosade kogustega ja lase Grocyl kontrollida sinu praegust laoseisu, enne kui lisad ostunimekirja täpselt selle, mis puudu on.
Koduautomaatika integreerimine
Täielik REST API võimaldab liidestusi Home Assistantiga, vöötkoodilugeja rakendustega ja teiste ise majutatud tööriistadega täielikult automatiseeritud majapidamise töövoo jaoks.
Miks kasutada Grocy Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.