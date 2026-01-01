Grocy on veebipõhine majapidamishaldussüsteem, mis on üles ehitatud toiduvarude haldamisele. See jälgib, mis sul on, millal see aegub ja kui palju sa tarbid, seejärel kasutab neid andmeid täpsete ostunimekirjade loomiseks, raiskamise vältimiseks ja aitab sul planeerida retsepte juba sahvris olevatest koostisosadest.

Ise majutamine oma VPS-is tähendab, et sinu majapidamise varude andmed jäävad privaatseks, on ligipääsetavad igast pereseadmest, olgu kodus või poes, ega ole kunagi seotud tellimusega ega tarnija poolt suletud. Kerge PHP ja SQLite'i virn töötab mugavalt koos teiste teenustega isegi tagasihoidlikul VPS-il.