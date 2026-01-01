Juuruta LibrePhotos ühe klõpsuga paigaldusega.
Isemajandatav fotohaldus automaatse näotuvastuse, objektituvastuse ja tehisintellektil põhineva otsinguga kogu sinu kollektsiooni jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada LibrePhotos
LibrePhotos on isemajutatud, avatud lähtekoodiga fotohaldusplatvorm, mis toob AI-põhise organiseerimise sinu isiklikku fotokogusse. Erinevalt Google Photosest või iCloudist jääb iga pilt sinu enda serverisse — puuduvad üleslaadimise piirangud, tellimistasud ja kolmandate osapoolte ligipääs sinu mälestustele. See töötleb sinu fotosid automaatselt näotuvastuse, stseenituvastuse ja semantilise otsinguga, nii et saad leida mis tahes pildi ilma käsitsi sildistamiseta.
LibrePhotosi isemajutamine VPS-il annab sulle täieliku kontrolli sinu kõige isiklikumate andmete üle. Kogu ML-töötlus töötab lokaalselt — nägude klastreerimine, pöördgeokodeerimine ja objektituvastus toimuvad sinu serveris ilma väliste AI-teenuste poole pöördumata. Olgu tegemist pilvepõhisest fototeenusest migreerumisega või privaatse perearhiivi loomisega, pakub LibrePhotos lihvitud, funktsioonirohket alternatiivi.
LibrePhotos peamised omadused
Näotuvastus
Klastreerib näod automaatselt kogu sinu teegis, nii et saad inimesi korra märgistada ja leida koheselt kõik fotod, kus nad esinevad.
AI-põhine foto otsing
Otsi oma fotosid objektide, stseenide ja kirjelduste järgi, kasutades seadmesisest masinõpet — pilve API-t pole vaja.
Automaatne fotode korraldus
Ajajoon- ja albumivaated koos sündmustepõhise rühmitamise, pöördgeokodeerimise ja EXIF-metaandmete eraldamisega korraldavad sinu kogu ilma käsitsi pingutuseta.
Mitmekasutajatoetus
Jaga oma fotoserverit pereliikmetega, igalühel oma teek, näotuvastuse ulatus ja juurdepääsukontroll.
Toor- ja videotugi
Käsitleb RAW-faile, HEIC/HEIF-vorminguid ja videoid koos standardsete JPEG-idega, säilitades täieliku pildikvaliteedi ja metaandmed.
Miks kasutada LibrePhotos Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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