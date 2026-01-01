FusionDirectory on avatud lähtekoodiga identiteedi- ja juurdepääsuhaldusrakendus, mis muudab standardse LDAP-kataloogi hallatavaks platvormiks kasutajate, gruppide, meilikontode, Samba jagamiste, Kerberose põhimõtete ja kümnete teiste süsteemiteenuste jaoks. Selle asemel, et kirjutada ldif-faile või kasutada käsurealt ldapsearchi, töötavad administraatorid veebiliideses, mis mõistab teenuste skeeme, millega nad ühenduvad.

FusionDirectory iseseisev majutamine VPS-is hoiab kataloogi — iga teie võrgus oleva konto registrisüsteemi — täielikult teie kontrolli all. See juurutus sisaldab OpenLDAP-i taustaprogrammi, mis on eelnevalt laaditud vajalike FusionDirectory skeemidega, nii et veebiliides ja selle hallatav kataloog käivituvad koos ühe rakenduste virnana.