Juurutage FusionDirectory ühe klõpsuga paigaldusega.
Veebipõhine identiteedihaldus LDAP-i, Samba, Kerberose, e-posti, DNS-i, DHCP ja SSH võtmete haldamiseks.
Valige VPS-pakett FusionDirectory jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada FusionDirectory
FusionDirectory on avatud lähtekoodiga identiteedi- ja juurdepääsuhaldusrakendus, mis muudab standardse LDAP-kataloogi hallatavaks platvormiks kasutajate, gruppide, meilikontode, Samba jagamiste, Kerberose põhimõtete ja kümnete teiste süsteemiteenuste jaoks. Selle asemel, et kirjutada ldif-faile või kasutada käsurealt ldapsearchi, töötavad administraatorid veebiliideses, mis mõistab teenuste skeeme, millega nad ühenduvad.
FusionDirectory iseseisev majutamine VPS-is hoiab kataloogi — iga teie võrgus oleva konto registrisüsteemi — täielikult teie kontrolli all. See juurutus sisaldab OpenLDAP-i taustaprogrammi, mis on eelnevalt laaditud vajalike FusionDirectory skeemidega, nii et veebiliides ja selle hallatav kataloog käivituvad koos ühe rakenduste virnana.
FusionDirectory peamised omadused
Veebipõhine LDAP-haldus
Halda kasutajaid, gruppe, organisatsiooniüksusi ja ACL-e brauseris, ilma ldif-faile kirjutamata või ldapadd-i terminalist käivitamata.
Samba ja Kerberos
Luua Samba failijagamise kontosid ja Kerberose printsiibid otse kasutajakirjetest, hoides Windowsi võrgunduse ja SSO kataloogiga sünkroonis.
Pistikprogrammi arhitektuur
Laienda kataloogi valikuliste moodulitega e-posti, DNS-i, DHCP, SSH võtmete, sudo reeglite, sertifikaatide ja paroolipoliitikate jaoks — luba ainult need, mida vajad.
Komplektis olev OpenLDAP
Tarnitakse koos OpenLDAP taustsüsteemiga, mis on eellaaditud FusionDirectory skeemidega, nii et kataloog on haldamiseks valmis kohe pärast juurutamist.
Auditijälg
Sisseehitatud auditi pistikprogramm salvestab iga kataloogimuudatuse koos teabega, kes, mida ja millal, toetades vastavuskontrolle ja kohtuekspertiisi uurimisi.
Paroolipoliitika haldus
Seadista parooli keerukus, aegumine ja lukustuse reeglid kasutajaliidese kaudu ning rakenda neid kasutajaskonnale ühelt ekraanilt.
Miks kasutada FusionDirectory Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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