Posterr on avatud lähtekoodiga Node.js rakendus, mis jäljendab kinofuajeedes leiduvaid digitaalseid plakatitahvleid. See loeb sinu Plex Media Serveri reaalajas olekut ja näitab parasjagu mängitavat pealkirja, valitud teekidest tellitavaid valikuid ning peagi ilmuvaid väljalaseid, mis on tõmmatud Sonarrist, Radarrist ja Readarrist.

Posterr'i ise majutamine VPS-il hoiab ekraani alati kättesaadavana igast brauserist, telefonist, tahvelarvutist, Fire Stickist või seinale paigaldatud ekraanilt — ilma et peaks lootma koduarvuti ärkvelolekule. See ühendub Plexi ja arr-virnaga võrgu kaudu, nii et see töötab olenemata sellest, kas sinu meediateenused töötavad samal VPS-il või kauges koduserveris.