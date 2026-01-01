Paigalda Posterr ühe klõpsuga paigaldusega.
Digitaalne hetkel esitatavate plakatite ekraanilahendus, mis muudab mis tahes brauseri kinosaali stiilis ekraaniks Plexi teekide jaoks.
Valige VPS-pakett Posterr jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Posterr
Posterr on avatud lähtekoodiga Node.js rakendus, mis jäljendab kinofuajeedes leiduvaid digitaalseid plakatitahvleid. See loeb sinu Plex Media Serveri reaalajas olekut ja näitab parasjagu mängitavat pealkirja, valitud teekidest tellitavaid valikuid ning peagi ilmuvaid väljalaseid, mis on tõmmatud Sonarrist, Radarrist ja Readarrist.
Posterr'i ise majutamine VPS-il hoiab ekraani alati kättesaadavana igast brauserist, telefonist, tahvelarvutist, Fire Stickist või seinale paigaldatud ekraanilt — ilma et peaks lootma koduarvuti ärkvelolekule. See ühendub Plexi ja arr-virnaga võrgu kaudu, nii et see töötab olenemata sellest, kas sinu meediateenused töötavad samal VPS-il või kauges koduserveris.
Posterr peamised omadused
Praegu mängitav kuva
Kuvab reaalajas filmi-, tele- ja muusikaplakaate koos esitusaja, stuudio, sisu reitingu ja transkodeerimist arvestava edenemisribaga.
Varsti tulevad slaidid
Tõmbab tulevasi filme Radarrist, episoode ja hooaja esilinastusi Sonarrist ning uusi raamatuid Readarrist.
Nõudmisel raamatukogu valikud
Pöörab juhuslikke pealkirju valitud Plexi teekidest, nii et ekraan püsiks huvitav isegi siis, kui midagi ei striimita.
Valmis mitmele ekraanile
Skaalub automaatselt 320 pikslilt kuni 4K-ni, toetab portree- või rõhtpaigutust ja sisaldab unetaimerit koos CEC-monitori juhtimisega.
Kohandatud slaidid ja kujundused
Lisa juurde oma pilte, taustakunsti ja teemasid või manusta väliseid veebilehti täiendavate pöörlevate slaididena.
Pisiasjad ja Awtrix
Käivita sisseehitatud filmiviktoriin slaidide vahel ja peegelda praegu mängitavaid andmeid Awtrixi LED-maatrikskuvaritele.
Miks kasutada Posterr Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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