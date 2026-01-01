eXeLearning on AGPL-litsentsiga loomiskeskkond, mida kasutavad haridustöötajad ja õppedisainerid interaktiivse õppesisu loomiseks ilma koodi kirjutamata. Seda toetavad Hispaania Haridusministeerium ja piirkondlike administratsioonide võrgustik ning see keskendub standarditel põhinevate ressursside tootmisele, mis töötavad igas õpihaldussüsteemis.

eXeLearningi ise majutamine oma VPS-il hoiab kursuse materjalid, õpilastele suunatud ekspordid ja autori mandaadid täielikult teie enda infrastruktuuris. Meeskonnad saavad teha koostööd reaalajas, avaldada ekspordid Moodle'isse või mis tahes õpihaldussüsteemi ning vältida litsentsipiiranguid ja andmete asukohaga seotud muresid pilvepõhiste loomisteenuste puhul.