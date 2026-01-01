Paigalda eXeLearning ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga autoritööriist interaktiivsete SCORM- ja HTML5-õppematerjalide loomiseks.
Valige VPS-pakett eXeLearning jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada eXeLearning
eXeLearning on AGPL-litsentsiga loomiskeskkond, mida kasutavad haridustöötajad ja õppedisainerid interaktiivse õppesisu loomiseks ilma koodi kirjutamata. Seda toetavad Hispaania Haridusministeerium ja piirkondlike administratsioonide võrgustik ning see keskendub standarditel põhinevate ressursside tootmisele, mis töötavad igas õpihaldussüsteemis.
eXeLearningi ise majutamine oma VPS-il hoiab kursuse materjalid, õpilastele suunatud ekspordid ja autori mandaadid täielikult teie enda infrastruktuuris. Meeskonnad saavad teha koostööd reaalajas, avaldada ekspordid Moodle'isse või mis tahes õpihaldussüsteemi ning vältida litsentsipiiranguid ja andmete asukohaga seotud muresid pilvepõhiste loomisteenuste puhul.
eXeLearning peamised omadused
Interaktiivsed iDevices
Sissepandavad komponendid viktoriinide, juhtumiuuringute, multimeedia ja refleksioonitegevuste jaoks muudavad staatilise sisu struktureeritud interaktiivseteks õppetundideks.
SCORM-i ja HTML5 eksport
Avalda kursused SCORM-pakettidena, IMS-sisuna või iseseisvate HTML5-saitidena, et need töötaksid mis tahes LMS-is või tavalisel veebimajutusel.
Reaalajas koostöö
Mitu autorit saavad sama projekti samaaegselt redigeerida sisseehitatud Yjs WebSocketi sünkroonimise kaudu, peegeldades kaasaegsete dokumendiredaktorite töövoogu.
Moodle'i liidestus
Saada lõpetatud kursused otse Moodle'isse kasutusvalmis tegevustena, eemaldades käsitsi üleslaadimise sammu loomise ja avaldamise vahel.
Mitmekeelne liides
Emakeelne tugi inglise, hispaania, katalaani, baski, galeegi, valencia ja esperanto keelele muudab selle sobivaks piirkondlikele ja kakskeelsetele haridusprogrammidele.
Avatud ligipääsetavad standardid
Loodud sisu järgib veebiligipääsetavuse juhiseid ja avatud formaate, tagades, et ressursid jäävad aastateks kasutatavaks ja teisaldatavaks.
Miks kasutada eXeLearning Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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