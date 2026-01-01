iTop (IT-operatsioonide portaal) on täielikult avatud lähtekoodiga, veebipõhine IT-teenuste halduse platvorm, mis on üles ehitatud ITIL-i parimate tavade ümber. See ühendab võimsa konfiguratsioonihalduse andmebaasi kasutajatoe, intsidentide, probleemide, muudatuste ja teenusehalduse moodulitega — kõik ühes isemajutatavas rakenduses.

Erinevalt SaaS ITSM-i tööriistadest, mis võtavad tasu agendi kohta, annab iTopi isemajutamine oma VPS-is sinu IT-meeskonnale täieliku kontrolli sinu andmete, kohandamise ja integratsioonide üle. Saad iTopi laiendada iTop Hubi lisamoodulite kaudu, et kohandada seda oma spetsiifilistele operatiivsetele tööprotsessidele.