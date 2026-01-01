Juuruta iTop ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga ITSM platvorm ja CMDB IT-teenuste, infrastruktuuri ja toe töövoogude haldamiseks.
Valige VPS-pakett iTop jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada iTop
iTop (IT-operatsioonide portaal) on täielikult avatud lähtekoodiga, veebipõhine IT-teenuste halduse platvorm, mis on üles ehitatud ITIL-i parimate tavade ümber. See ühendab võimsa konfiguratsioonihalduse andmebaasi kasutajatoe, intsidentide, probleemide, muudatuste ja teenusehalduse moodulitega — kõik ühes isemajutatavas rakenduses.
Erinevalt SaaS ITSM-i tööriistadest, mis võtavad tasu agendi kohta, annab iTopi isemajutamine oma VPS-is sinu IT-meeskonnale täieliku kontrolli sinu andmete, kohandamise ja integratsioonide üle. Saad iTopi laiendada iTop Hubi lisamoodulite kaudu, et kohandada seda oma spetsiifilistele operatiivsetele tööprotsessidele.
iTop peamised omadused
Integreeritud CMDB
Jälgi kõiki IT varasid ja nende seoseid täielikult kohandatavas andmebaasis graafilise mõjuanalüüsiga.
Intsident ja kasutajatugi
Halda tugipileteid SLA jälgimise, kasutajateavituste ja iga tehtud tegevuse täieliku auditeerimisjäljega.
Muudatuste juhtimine
Planeeri ja kinnita muudatused struktureeritud töövoogude abil, mis hoiavad sinu IT-keskkonna stabiilsena ja jälgitavana.
Teenuste kataloog
Määratle ja halda teenusepakkumisi, lepinguid ja SLA sihtmärke kogu oma IT-organisatsioonis.
Laiendatav lisade kaudu
Laienda iTopi kogukonna ja kommertslaiendustega iTop Hubist, muutmata põhikoodi.
Miks kasutada iTop Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.